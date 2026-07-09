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Majo, ispala si monstrum! Bivša učesnica Elite osudila Marinkovićevu zbog spominjanja Stanijinog mrtvog oca: Bolesna si!

Izvor: pink.rs, Foto: pink.rs, Privatna arhiva ||

Rat između Maje Marinković i Stanije Dobrojević u "Eliti" mesecima trese javnost, a nakon što je učesnica rijalitija u žaru sukoba pomenula pokojnog oca svoje ljute rivalke, usledile su brojne reakcije. Mnogi smatraju da je ovoga puta prešla granicu, a sada je stigla i javna osuda bivše učesnice "Elite" Dragane Sretenović, poznatije kao Lejdi Di.

Lejdi Di se oglasila na svom Instagram storiju i bez zadrške osudila Majine reči, ističući da je ovakvim izjavama pokazala svoje najgore lice.

Foto: RED TV Printscreen/E-Stock/Rajko Ristić

- Sve sam očekivala od Maje, ali ovo ne! Majo, monstrum si sa ovim izjavama ispala! Bolesnica može da ima samo ovakve izjave! Kakva god da je Stanija i ona ima bol u duši zbog gubitka članova porodice! Majo, dno dna si ispala na kraju! - napisala je Lejdi Di.

Foto: Instagram.com

Njena objava ubrzo je privukla veliku pažnju na društvenim mrežama, a mnogi su se složili da pominjanje pokojnih članova porodice ne bi smelo da bude deo bilo kakvog sukoba, bez obzira na to koliko odnos između dve strane bio narušen.

Asmin i dalje nosi Stanijin lik na telu

Inače, njih dve u klinču su zbog Stanijinog bivšeg verenika, a trenutnog partnera Marinkovićeve, Asmina Durdžića. Zanimljivo je da Asmin i dalje ima istetoviran Stanijin lik na ruci.

Foto: Instagram Printscreen

- On je treći koji me istetovirao, jesam fatalna žena koja ostavlja trag do kraja života. Bestidnica je navikla da je maze zauzeti, često bude u zagrljaju muškaraca koji imaju likove drugih žena na rukama. Obzirom da je Maju mama odstranila jer joj je muvala dečka, mislim da i mene gleda kao mamu tako mi deluje. Mogu da zamislim kako je mojoj proodici, a oni to nikad neće javno reći. Moj brat ne bi biciklu naslonio na nju, a ne nešto drugo. Ukoliko ima pravde i Boga, pobediću ove sezone i neće me diskvalifikovati - rekla je Stanija danas u emisiji "Pitanja gledalaca".

Autor: D. T.

#Asmin Durdžić

#ELITA

#LEJDI DI

#Maja Marinković

#Stanija Dobrojević

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