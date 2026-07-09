Konačno pokazuje emociju: Đukić sve više brani njegov i Anelin odnos, Ivanu odmah zapušio usta! (VIDEO)

Poznato je da gledaoci televizije Pink najviše vole emisije koje se odvijaju u Beloj kući, jer upravo tada na videlo izlaze mnoge tajne, raskrinkavaju se odnosi i otkrivaju prava lica takmičara.

Voditeljka Maša Mihailović pročitala je naredno pitanje za Filipa Đukića koji je priznao da mu je zasmetao odnos Aneli Ahmić i Anđela Rankovića, te da joj je i zbog toga ljubomorisao, ali smatra da nije imao pravo.

- Ljubomorisao si Aneli na Anđela, a ona kad je tebi ljubomorisala ti si rekao da vi niste u vezi. Zar nije to kontradiktorno? - glasilo je pitanje.

- Jeste, ali ponelo me i desilo se to je neka prirodna reakcija. Nemam prava ništa da joj zameram i to što sam uradio ne opravdava to što je rekla - rekao je Filip.

- Ja više volim kad neko pokaže reakciju i onda da ja promenim nešto ako treba nego ako neko ćuti - rekla je Aneli.

- Mene više zanima to što sam čuo da je Aneli njega noćas nazivala p*čkom i smradom jer je rekao da on nikad preko toga ne bi prešao. Filip jeste odlepio za njom, a nju boli uvo jer ona obožava da muškarcima kojima može pomuti mozak - rekao je Ivan.

- Kažeš da ti ne vređaš žene, na šta misliš kad to kažeš? Za ženu je najveće poniženje da ženu iskoristiš i šutneš - glasilo je pitanje.

- Ne slažem se s pitanjem jer ja nikog nisam slagao i nikom nisam obećavao kule i gradove. Ovde se priča o devojkama kao da su došle bez mozga. Ivan može da priča šta hoće, onda je Miljana isto fatalna žena je l? - rekao je Filip.

- Da - rekao je Ivan.

- Filip je svakoj devojci rekao šta može da očekuje od njega, bio je iskren. Sve devojke su same krive što su se upuštale u neke stvari. Mislim da Filip jeste folirant, ali kad stavim na vagu Aneli i Filipa, ona mi je neko ko snosi veću odgovornost. Kući je čeka žensko dete kom treba da bude primer - rekla je Teodora.

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Autor: N.P.