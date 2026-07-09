Zemljotres u Šimanovcima: Maja i Asmin divljačkom akcijom zatresli Belu kuću! (VIDEO 18+)

Ljubavnom paru popustile kočnice, jorgan planina otišla do plafona!

Maja Marinković i Asmin Durdžić odlučili su da iskoriste slobodno vreme i mir u spavaćoj sobi kako bi mogli da se opuste i imaju žestoku vrelu akciju.

Poznato je da njima to nije problem da rade ni kad takmičari prolaze pored njih ili su budni i rade svoje dnevno aktivnosti, ali izgleda da im je ipak još prijatnije kad su svi u dubokom snu.

Njih dvoje su i danas bez blama od kamera pokazali koliko žestoke akcije imaju, pa je jorgan planina išla do plafona, a njeni uzdasi su punim glasom odzvanjali spavaćom sobom.

Kako je sve to izgledalo možete da pogledate klikom OVDE.

Inače, odnos Maje i Asmina zgrožava kako ljude koji prate najgledaniji rijaliti u regionu, tako i učesnike koji ih žestoko komentarišu. Poznato je da su u petak imali najbrutalniju svađu do sad u kojoj su jedno drugom izneli brojne uvrede i žestoko optužne na račun porodica, ali su samo par sati kasnije uspeli da pređu preko toga kao da se ništa nije desilo i nastave da budu u ljubavi, što je dodatno šokiralo sve.

Autor: A. Nikolić