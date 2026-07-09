ŠOK TEORIJA: Vendi uverena da je Milica Veličković smestila Sofiji aferu sa Danetom (70) samo da bi joj uništila ljubav sa Terzom! (VIDEO)

Pevačica u programu uživo iznela svoje mišljenje o jednoj od gorućih tema iz najgledanijeg rijalitija u regionu!

U novom izdanju emisije "Pitao bih za druga" na RED televiziji voditelji Maša Mihailović i Stefan Milošević Panda ugostili su pevačicu Vesnu Vukelić Vendi koja je bez dlake na jeziku komentarisala goruće teme iz "Elite".

Ona je prvo iznela mišljenje o Sofiji Janićijević i njenoj aferi sa Danetom (70). Vendi je uverena da pola stvari koje je Dane izneo o Janićijevićevoj nisu istinite i da joj je Milica Veličković smestila kako bi uništila njenu ljubavnu priču sa Borislavom Terzićem Terzom.

- Ja mislim da je Dane jedna mačka u džaku i više neka fikcija. U pitanju je čovek koji je imao potrebu da se upozna sa Sofijom ili možda i njenom majkom. Onaj video zapis, ko je njih slikao? Moje mišljenje je da je paparaco bio montiran i da je Danetu rečeno da je poljubi da bi mogli da je gaze. Nju samo jedna osoba želi da gazi. Ja i dalje mislim da je iza toga Milica Veličković sa njenim botovima. Tu se vidi invazija. Ostavio je za poslednu nedelju jer više nema da se kupusa njegova situacija. Ne kažem, postoje elementi da je sedeo sa njom i da su flertovali ali to nema veze sa generalnom pričom. To je sve napakovano da bi se veza sa Terzom razbila - rekla je Vendi.

- Ne znam da li si ispratila, ali Sofija je danas ponovo udarila Terzi na dete. Rekla je da ga je koristila i da joj pet dana pred kraj više nije potreban - dodala je Maša.

- Ne smemo da izgubimo iz vida da je on nju iznenada ostavio. Nije mi zanimljiva priča zbog Milice jer je isprazni lik koji mora da radi na tome da izbacuje tu zlobu i pakosti. Đavo uvek drži onog slabog. Meni njih dvoje nisu bili zanimljivi jer sam uvek videla da su idelani jedno za drugo, ali su imali veliki pritisak. On je bombardovan informacijama, ispran mu je mozak, pa je nju urnisao. Ona je izgubila kordinaciju i elemente, pa posle invazije brutalnih laži može da kaže te stvari, a da nije svesna šta je rekla. Ja od Daneta ne očekujem ništa, čak ni da dođe sutra... Ako dođe, a ja bih lično volela, biće onako mističan - pričala je Vendi.

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Autor: A. Nikolić