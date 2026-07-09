Sastavljen je od zla i zato je našao zlu osobu: Vendi urnisala Asmina Durdžića, sigurna da ga Stanija i dalje nije prebolela! (VIDEO)

Pevačica je u večerašnjem izdanju emisije "Pitao bih za druga" komentarisala sva goruća dešavanja iz najgledanijeg rijalitija u regionu!

U novom izdanju emisije "Pitao bih za druga" na RED televiziji voditelji Maša Mihailović i Stefan Milošević Panda ugostili su pevačicu Vesnu Vukelić Vendi koja je bez dlake na jeziku komentarisala goruće teme iz "Elite".

U programu je pušten snimak na kom se Asmin Durdžić i Stanija Dobrojević smešaju jedno drugom, a Vendi je bez zadrške uradila analizu video-klipa koji je imala priliku da pogleda.

- Meni ovaj osmeh govori da ju je dobro zaj*bao. Oni su se verovatno slučajno sreli, Stanija je možda i više htela da se sretnu. Ona je njega mogla da izbegne ili kad je videla da je on mogla je da se vrati, ali ona nema tu vrstu osetljivosti. Ona je isto podložna blamu, ali sa kočnicama. Njegovo upoznavanje sa njom je bilo tipovanje jer je odlučio da bude poznat i on je to platio. To je kao kad uđete u prodavnicu i želite nešto da kupite, a ona ne želi da veruje da je plaćena, pa je morao da joj proda bajku da bi mogao da ide dalje i da napravi svoje ime. Njeni autogolovi su kad ga je kao poslala u rijaliti i kad je on video šta sve ima, a dočekan je na lovorikama i bio je nedodirljiv. Njegova priča je bila da neće prevariti i da neće da ga majka gleda kako ima s*ks, njegovo zaklinjanje da nikad ne bi mogao zbog Melvide da opšti, a sve vreme kibicuje Beli potok. Njegov kurs kretenja se ne menja, a on samo u potaji želi da magnetiše indijance ženskog tipa i daje lažnu nadu da razmišlja o njima - govorila je Vendi.

- On je danas rekao da je osmehom sebi dao potvrdu da bi se ona pomirila sa njim i da bi se na keca pomirila sa njim - dodala je Maša.

- Njemu je važan utisak i da on kao frajer ne pada. On je fatalan, a to pitanje treba da se postavi Staniji i Aneli. Njemu je sad rezervni točak pravi izbor ljubavi i vidimo da njega radi apsolutno zlo. On je video Staniju po ko zna koji put jer se susreću u prostoru, bacio je mamac, a ona se zapravo upecala. Ona je pokazala reakciju jer ako je neko dno dna i prema tebi je ispao kreten onda nema tog smejanja. Njoj peščani sat kuca, a on se još nije predomislio da joj se vrati. Ona zbog gordnosti ne veruje i zbog nedostatka samopoštovanja, a sebi ne može da prizna poraz. Ona više veruje u tu bajku koju joj je predstavio. Ona ako se suoči sa tim da je tipovana i da je indijanac. Bila sam sa njom u AmiG kad ju je zvao, bio je dosadan kao muva. Sve te njene blokade kad nisu bili zajedno su bile samo jer ona njega blokira i jer je išao na održavanje kazne. Kad se uključio u emisiji ona je bukvalno drhtala, a onda mu i posvetila pesmu. Taj nerv nije ljubav jer on to nema jer je satavljen od zla i zato je našao zlu osobu - nastavila je Vendi.

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Autor: A. Nikolić