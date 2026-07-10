TETOVAŽE ISPOD GRUDI I NA STOMAKU! Dušica Jakovljević otišla u Hrvatsku i pokazala vatreno izdanje: Grmi u kupaćem! (FOTO)

Voditeljka Pinka Dušica Jakovljević otišla je u Hrvatsku, odakle se oglasila na društvenim mrežama. Ona uživa na primorju, pa je podelila jednu fotografiju u crnom kupaćem kostimu.

Dušičina slika iz Splita vrlo brzo pokrenula je sijaset komentara.

U prvom planu su bile njene obline, ali i tetovaže ispod grudi i na stomaku.Voditeljka je usred pete decenije života i te kako zgodna, a ovakve fotke za Instagram joj, inače, nimalo nisu strane.

Dušica o ćerki: "Ona je moja najbolja drugarica"

Dušica Jakovljević često priča pohvalno o naslednici Anđeli.

- Anđela ne voli mnogo da se pojavljuje u medijima. Ona je moja najbolja drugarca i neko sa kim se savetujem šta ću da obučem, kao i ona sa mnom. Nosimo istu garderobu. Snalažljiva je na mene. Ima jasne ciljeve, jasnije nego što sam imala ja u njenim godinama. Jedva sam čekala da porastu i ona i Ognjen - izjavila je nedavno Dušica.

Na pitanje da li će krenuti maminim voditeljskim stopa, Anđela je otkrila sledeće:

- Mene ne zanimaju mamini putevi, ja bih da budem plastični hirurg.

Anđela je, inače, danas objavila na mrežama da je "upisala fakultet, i to na budžet".

Autor: Pink.rs