IMAŠ ČETRDESET GODINA I MISLIŠ DA SI ŠMEKER JER MENJAŠ RIBE: Luka obrisao patos s Filipom zbog Aneli! (VIDEO)

Konačno rešio da nekadašnjem bliskom prijatelju saspe sve u lice i kaže mu to što ima!

U narednom video-klipu puštenom u emisiji ''Gledanje snimaka'', učesnici ''Elite'' su imali priliku da čuju način na koji Luka Vujović sa Anitom Stanojlović komentariše odnos Filipa Đukića i Aneli Ahmić.

- Ja pokušavam da razumem Filipa, ali nekako mi nije jasno. On je tu, u Beogradu je, ona ne živi ovde. Ne mora Noru da upozna odmah, možda za godinu, dve, ne mora odmah. Nije mi jasan jer ne želi nikako da prihvati vezu sa Aneli, a to malo, bi značilo mnogo za njihov odnos - rekao je Luka.

- Ona i ja uživamo. Aneli je lepo kad smo zajedno, uživamo u tim momentima. Aneli je problem kad krenu da je komentarišu učesnici, koji stalno degradiraju naš odnos. Mi ne diramo nikog, nikog ne peckamo - istakao je Filip.

- Filipe, loše je što tako govoriš, jer tebe niko ne vređa, mi samo komentarišemo ono što se vidi - rekla je Matora.

- Kada sam ja ružno govorio o Aneli, ja sam bio donji nakon svega, kada je Asmin vređa, on je donji. Filipe, ovim tvojim ponašanjem, ti nju spuštaš, ona je donja i učesnici mogu da joj kažu da je ista kao sve s kojima si utorkom bio - istakao je Luka.

- Da li postoji šansa da budeš u vezi sa osobom koja ima dete? - upitao je Luka.

- Da budem u vezi i gradim porodicu ne - istakao je Filip.

- Sve si ovim sada rekao. Imaš četrdeset godina i misliš da si šmeker jer menjaš ribe. Govoriš da sam ja nemoćan i da gledam Aneli, a ja čekam dete i to je moja moć, imam svoju partnerku, koju si ti nekad ponižavo - rekao je Luka.

- Od samog početka sam govorila da imam veoma lepo mišljenje o Filipu i da ga izdvajam, ali on Aneli stavlja u isti koš sa drugim devojkama. Kad je već rekao da ima emocije prema njoj, onda neka odgovornost mora da se snosi, a on od toga beži uporno. Svu krivicu svaljuje na učesnike koji komentarišu, a sam je započeo taj odnos i svako ima pravo da komentariše njegov odnos sa Aneli. U poslednje vreme samo skače na komentatore, a nema nikakvu potrebu da odbrani Aneli i stane u njenu zaštitu - kazala je Matora.

- Ništa ja ne lažem Aneli. Iskren sam, rekao sam da ne mogu da budem u vezi sa ženom koja ima dete. Da li je trebalo da lažem da mi ne smeta, a onda da je ostavim i kažem ''zdravo, doviđenja?!'' Nije mi jasno - rekao je Filip.

- To što mi govore da sam štek mama, briga me. Neka govri ko šta želi - kazala je Aneli.

Autor: S.Z.