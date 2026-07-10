Prikazano Stanijino i Asminovo SMEŠKANJE I FLERTOVANJE, Maja dotakla SAMO DNO! Učesnici je isponižavali, Alibaba kao razjareni bik zaratio s Matorom!

O ovoj temi brujalo se danima, a sinoć su i gledaoci i učesnici imali prilike iz prve ruke da vide kako je ovo očijukanje izgledalo, te su usledili burni komentari i reakcije.

Tokom prethodne noći u "Eliti 9" održana je emisija "Gledanje snimaka", a u prvom video-klipu učesnici su imali priliku da vide osmehe Stanije Dobrojević i Asmina Durdžića, o kojima se među učesnicima pričalo danima unazad. Njegova devojka, Maja Marinković danima je isticala da se nada da će videti ovaj snimak, kako bi i sama zaključila da li joj je njen momak ovim gestom načinio neverstvo i flertovao sa bivšom. Njena reakcija tokom gledanja ovog videa, dovoljno je rekla, te se moglo videti da je u samo par trenutaka promenila nekoliko boja zbog besa, ali je to pokušala osmehom da prikrije. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Marinkovićevoj.

- Istina je da me je slagao, ali meni ovo ništa strašno nije bilo. Možda nekom to nije normalno. Meni je delovao onako prirodno, ne mora niko da očekuje da ja pravim budalu od sebe - rekla je Maja.

- Deluje kao da bi tako mirno reagova da si videla bilo kakavu situaciju - rekla je voditeljka.

- Slagala je Stanija, slagao je on. Delovalo je to kako su to opisivali, kao da je to nešto strašno. On je meni strašnije opisao ovo, samo da bi me pripremio na ovo. Da mi nije rekao, zna da bih mu oči iskopala. Ovo je trajalo pola minuta, nemam šta da dodam na sve ovo. Ne mislim da je ovo bila njegova sačekuša. Kad se to desilo, ja sam bila uplakana to jutro, raspravljala se sa njim, a on me je odveo na zidić da mi to prijavi da se desilo. Da, slagao me je, rekao je da se nije osmehivao, a jeste. Verovatno ne bi došlo ni do ovoga da nismo imali svađu u subotu kakvu smo imali. Džukački se iskezio, to je istina - istakla je Maja.

Asmin Durdžić dobio je reč od voditeljke Ivane Šopić, kako bi prokomnentarisao video-klip na kojem se jasno vidi da se osmehivao bivšoj devojci, Staniji Dobrojević.

- Ja stvarno nisam lagao, bio sam mrtav hladan. Nisam pravio sačekušu. Stajao sam na liniji fronta, ona se prva nasmeala. Odmah sam rekao i u emisiji da sam se posle sam sa sobom smejao. Stanija je rekla da sam se ja posle sa Lukom zbog toga smejao. Ja sam rekao da sam mogao da snimam film ''365 DANA'' ovde žena, ovde ljubavnica, a ja mali bauštelac. Ona je pokazala pravo lice. Ljubomorna je i sujetna na Maju, ali ja sam sve Maji rekao. Ivana, ja sam se do sada desetak puta tako susreo sa Stanijom, nikad se smejao nisam. Nikakve emocije nemam prema Staniji, ravna linija. Ona mene može da mrzi, ipak sam joj ja dao crveni karton - kazao je Asmin.

Stanija Dobrojević dobila je naredna reč kako bi prokomentarisala njene i Asminove poglede.

- Ja više ne bih ništa komentarisala, ni dodala. Bitno je da je jedan pogled viralniji od svega. Mnoge stvari bi se pokazale samo da je koji dan duže trajalo. Nikad me ne bi saćčekao da je bio dobar sa Majom. Bilo je prilika gde je mogao da me pogleda i da se osmehne, ali nije. Gledao me par puta sa mržnjom, a onda ovo - rekla je Stanija.

- On meni sad kaže da sam hladna. On hoće fejk reakciju da se istresiram na silu - rekla je Maja.

- Pobesnela je u sebi. Ona ne može da mu zameri nešto jer bi je on ostavio i doživela bi debakl. Ja ne videh da je ovo bila sačekuša, pokazao je da nije terao inat sa Stanijom. Ona je svesna da bi on otišao kod STanije ili neke i da prema njoj nema nikakve emocije. On je pokazao reakciju, ali je pokazala i Stanija - rekao je Uroš.

- Poenta priče je da su se obe nasmejali. Delovao mi je sigurno kao da će ona da naiđe. To su milimetri sekunde da li je ona spustila glavu. Reakcija Asminva posle je jasna. Asmin je rekao da je bila spontana reakcija, to je onda bilo iskreno, a ako je sačekuša onda je inat - rekla je Matora.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Mileni Kačavendi, kako bi prokomentarisala poglede Asmina Durdžića i Stanije Dobrojević.

- On se nijedne sekunde nije sklonio da prođe ona, nego se ona provukla. On se sa setom osmehivao kad je prošla. Da je moj partner, je*ala bih mu kevu. Filmski momentar nakon što je ona prošla, on se nasmejao. Ne pamtim kad sam njega videla nasmejanog. Jasno se vidi da ima emociju. Da je moj frajer, glavu bih mu otkinula - rekla je Milena.

- Meni nije jasno kako Maja smireno reaguje na ovo, jer je pravila haos do sada. Da li će ovo biti od ovog trenutka, arhument njoj za naredne svađe, ili ne želi da pokaže šta misli zapravo o svemu ovome. Majina reakcija je veoma čudna. Moguće je i da je Maja svesna toga da ga je napadala dan pre toga da šara pogledom, ne znam, moguće je i da je nešto drugo po sredi - istakao je Luka.

-Očigledno je da ga Maja ne voli, jer je imala ovakvu reakciju. Radila ga je na vaginalnu manipulaciju. Ona je dobila dokaz crno na belo da me je gledao, ali to ignoriše. Maja njega ne voli, iz inata je sa njim u vezi - kazala je Stanija.

- Maja je svesna da je ovo kanal za Staniju. Da se svađamo, samo bi Staniji dali na značaju. Evo, učesnici koji navodno vole Maju, voleli bi da se ona sada namerno kanali i da se bruka svađanjem sa mnom - kazao je Asmin.

Tokom reklamne pauze, došlo je do žestoke verbalne rasprave između Maje Marinkvović i Stanije Dobrojević.

- Stanija, ružno je da mi dobacuješ i govoriš mi da sam ja poražena - rekla je Maja.

- Nema potrebe ni da mi se ti obraćaš, ni Asmin. Klip govori više od hiljadu reči, to je istina. Džaba sva tvoja je*ačina, sutlijašice - kazala je Stanija.

- Pogledaj se, kao da si na malu maturu krenula si se obukla. Mene moliš da ostavim dečka mog makar na pet dana - rekla je Maja.

- Znaš da je mene ostavio iz inata, a sa njim si zbog teme. Nebitna si, Majo - istakla je Stanija.

- Nema potrebe da ona mene vređa i da kaže da sam ja poražena ovde. Videli smo najviralniji klip, pa nema potrebe da komentarišu moju reakciju nego njih dvoje. Ona želi svađu sa mnom, a ja nju nisam ni jednom uvredila. Ne smatram da sam poražena jer je on sa mnom u vezi nakon svega. Nek ja budem najporaženija, njoj je pala maska. Ja joj nisam adresa! Ona mora da zna da je ona ta koja prva spominje tuđe porodice. Nisu dobili to što su očekivali. Neće dobiti sukob sa mnom. Imaš želje, a mogućnosti su kod mene - rekla je Maja.

- Večeras si poražena. Da ga ne nagovaraš da mi govori to ne bi spominjala mog oca i brata. Ovo radite u dogovoru da bi nahranili tvoju sujetu jer ga radiš na manipulaciju vaginalnu - rekla je Stanija.

Tokom emisije učesnici su imali prilike da čuju razgovor Ivana Marinovića i Maje Marinković o Asminu Duržiću. Nakon zavrešenog simna, voditeljka Ivana Šopić dala je reč Asminu.

- Čujem da Ivan misli da ja spremam neku osvetu. Ne, nije tako. Ja idem emocijama, stvarno želim da vidim kako će se dalje odvijati moj odnos sa Majom, nemam nameru da spremam nekakvu osvetu, iskreno. Nisam paćenik, ne treba mi neka druga žena da bih se ja Maji osvetio, stvarno ne - rekao je Asmin.

- Ne mogu da shvatim neke stvari. Obećao je da će se Maji osvetiti, osvetio joj se već. On ništa ne radim, a otvori mu se nešto, pa ispada i kao da se stalno sveti. Maločas se polemisalo o tome da će Maja da mu se osveti, dok je u rijalitiju sigurno neće, kasnije ne znam. Mislim da će na samom kraju rijalitija, iznenaditi Asmin svojim postupkom i na neki način reći da ima emocije prema Staniji. Možda kaže ''Majo, boli me ku*ac za tebe, Stanija je za sve bila u pravu'' - kazao je Ivan.

- Ja ću i mojim roditeljima reći da ja volim Maju. Takiju ću se izviniti i reći mu da ja njegovu ćerku volim i izviniti mu se za sve. Ja da teram inat neću, neću ni da svoju muškost unižavam - rekao je Asmin.

- Asmin nije ni najmanje osvetoljubiv, koliko sam ja. To je mana, ali tako je. Ja Asmina istinski volim, to je tako. Da mu se svetim, to neću. Ako smo se pomirili posle nekih reči koje smo uputili jedno drugom, to je naš problem. Nije naš problem neka druga žena ili drugi muškarac - kazala je Maja.

Sofija Janićijević naredna je komentarisala vezu Asmina Durdžića i Maje Marinković, te je istakla da tek dolazi njegovo vreme kad će gaziti Maju.

- On je zlopamtilo i to je pokazao više puta. Ušao je ovde sa Majom u neku svađicu, pa je rekao da se u Budvi j*be za novac. Maja može da očekuje veliki preokret dva ili dva pred kraj. Niko se ne bi iznenadio da kaže da voli ovu ženu ovde. on voli osvetu i osvetio se svima na neki način. Ovo je u inat njenom ocu da dokaže koliko može da je ponizi i degradira - rekla je Sofija.

- Ja sam ponizio i sebe i nju i moju porodicu. Ja sam prvi put plakao zbog Maje Marinković. Ona meni ne budi da mi se gadi, da je ponižavam. Ona je u meni probudila nešto mnogo veće od Stanije i Aneli. Ja nisam ni Staniju ni Aneli voleo kao ovu ženu - rekao je Asmin.

U narednom video-klipu puštenom u emisiji ''Gledanje snimaka'', učesnici ''Elite'' imali su priliku da čuju razgovor Maje Marinković i Asmina Durdžića, koji se ticao Stanije Dobrojević.

- Ona je jedna isprazna devojka. Ona je obična krpa. Ne znam šta muškarcu može da ponudi ona osim se*sa - rekla je Stanija.

- Ona je pregorela i mora da shvati da nije bitna. Poenta ovog klipa je zapravo to što sam mislila da Asmin želi da se svađa sa mnom, nije Stanija bila poenta - rekla je Maja.

- Ovo je blam za Maju. Nije svesna sebe i svog izgleda, nesigurna je u sebe. Ona konstantno gleda šta Stanija radi. Ponižava se, sebe je srozala. Asmin je običan lubeničar, umislile su ga Aneli, Maja i Stanija da je Džoni Dep, a zapravo je niko i ništa - rekla je Dragana.

- Tvoj otac umire od blama zbog tvoje veze sa Matorom. Stidi se da je javi komšiji - rekao je Asmin.

- Evo, ja verujem Maji da ti je otac je*ao sestru - kazala je Matora.

- Ku*vetino jedna smrdljiva, Dragane se otac odrekao zbog tebe. Mama ti je od muke umrla, a ti teraš Draganinog oca u grob, kao majku što si oterala - rekao je Asmin.

- Moja Dragana poštuje moje, kao i ja njene, za razliku od Maje koja je svašta rekla za tvoju porodicu. Maja priča da moraš da je zadovoljavaš ručno jer ne može da svr*i. Ti si prodao porodicu, svi te se stide. Ti si pi*ka jedna, sramotu ne osećaš. Neka je Dragana bise*sualka, makar njeni ne gledaju kako je neko vređa i ponižava. Pi*ko jedna raspala, ti se hvališ parama, a kod mene kad si došao došao si u nekom raspalom autu, molio me da ne kažem da si došao u takvom automobilu. Seljačino, vređaš Beograd i ljude, ti si jedan ljaksofon, nisi znao ni gde si došao, majmunčino jedna. Ti si kao neki frajer, pojma nisi imao restoran da rezervišeš. Sve što si mogao da uništitš, uništio si. Govoriš Ivanu da je nikakav otac, kakav si ti?! Kakva si ti osoba?! Ti si pokazao ko si i šta si, degradirao si porodocicu čitavu, svoju ćerku. Ukanalio si se, srozao si se na dno, ti si jedan monstrum. Mene je blam jer sam sa tobom otišla na piće. Zapitaj se malo kad vređaš ljude, ko si i šta si - kazala je Matora.

Autor: R.L.