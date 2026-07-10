Tokom prethodne noći gledaoci, ali i učesnici "Elite 9" imali su prilike da pogledaju snimak na kom se vide osmesi između Asmina i Stanije, te su se svi uverili da među njima i te kako i dalje ima emocija.
Danima se pričalo o ovom famoznom susretu na vratima Odabranih, kada su se Stanija Dobrojević i Asmin Durdžić susreli oči u oči, i kada nisu mogli da odole, te su se oboje nasmejali i pokazali obostrane emocije.
Njegova devojka Maja Marinković, prihvatila je ovo krajnje mirno i neočekivano, dok su ostali učesnici smatrali da ona odbija da pokaže kako se zaista oseća i koliko joj ovo zapravo smeta.
Tim povodom oglasio se i Asminov otac, Mustafa Durdžić, na Fejsbuku, koji je istakao da je Alibabino ponašanje potpuno normalno.
- Opet je Asmin celu noć bio dežurni krivac. Nasmeje se, pogleda u nebo i kaže: "Bože, pomozi mi." A oni od toga naprave celonoćnu raspavu - osmeh, pogled, nebo, sve pod lupom. Imam osećaj kao da bi mu najradije otvorili srce da vide ko je unutra zauzeo mesto. Svaki dan pričaju o njemu kao da je čovek sleteo iz druge galaksije. Izgleda da je normalnost postala čista misterija - istakao je Mustafa.
Autor: R.L.