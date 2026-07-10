Najradije bi mu otvorili srce da vide ko je unutra! Nakon što su otkriveni Asminovi osmesi ka Staniji, oglasio se Mustafa, za sve njegove postupke IMA OPRAVDANJE!

Tokom prethodne noći gledaoci, ali i učesnici "Elite 9" imali su prilike da pogledaju snimak na kom se vide osmesi između Asmina i Stanije, te su se svi uverili da među njima i te kako i dalje ima emocija.

Danima se pričalo o ovom famoznom susretu na vratima Odabranih, kada su se Stanija Dobrojević i Asmin Durdžić susreli oči u oči, i kada nisu mogli da odole, te su se oboje nasmejali i pokazali obostrane emocije.

Njegova devojka Maja Marinković, prihvatila je ovo krajnje mirno i neočekivano, dok su ostali učesnici smatrali da ona odbija da pokaže kako se zaista oseća i koliko joj ovo zapravo smeta.

Tim povodom oglasio se i Asminov otac, Mustafa Durdžić, na Fejsbuku, koji je istakao da je Alibabino ponašanje potpuno normalno.

- Opet je Asmin celu noć bio dežurni krivac. Nasmeje se, pogleda u nebo i kaže: "Bože, pomozi mi." A oni od toga naprave celonoćnu raspavu - osmeh, pogled, nebo, sve pod lupom. Imam osećaj kao da bi mu najradije otvorili srce da vide ko je unutra zauzeo mesto. Svaki dan pričaju o njemu kao da je čovek sleteo iz druge galaksije. Izgleda da je normalnost postala čista misterija - istakao je Mustafa.

Autor: R.L.