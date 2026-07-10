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NA NOGE LAGANE! Veliki šef pokušao da razbudi učesnike, oni kao pokošeni! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nekada im buđenje padne lakše, a nekada svaki minut koriste kako bi se još zadržali u posteljama. Ovoga jutra, za mnoge je bilo veoma teško da se probude.

Veliki šef je ovog jutra pokušao da razbudi učesnike domaćim hitovima, ali njima energija i raspoloženje nisu bili na zavidnom nivou.

Foto: TV Pink Printscreen

Uprkos dugotrajnoj muzici, skoro svi su ostali u svojim posteljama i pokušali da "ukradu" još koji minut sna, a ovo ih može koštati i kazne.

Podsetimo, sinoć je u "Eliti 9" održana emisija "Gledanje snimaka", te su mnoge teme pokrenute, istine iznesene, pa su učesnici očigledno još iscrpljeni od ovoga.

Kako je izgledalo buđenje jutros pogledajte OVDE.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: R.L.

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