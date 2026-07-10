On čuva svoje dostojanstvo, za razliku od žena koje mu USKAČU U KREVET! Jakšićka britka kao sablja, iznela svoj stav o Boginjinoj i Anđelovoj INTIMI: Dok postoji granica...

Ranković je bio izuzetno blizak sa Aleksandrom Jakšić, važili su za nerazdvojne prijatelje u Beloj kući, a mnogi su spekulisali da su i više od prijatelja.

Ona se sada oglasila za naš portal i otrkila šta misli o Anđelovom odnosu sa Tanjom Stijeljom Boginjom, sa kojom je on boravio u izolaciji, te su spavali u istom krevetu, izuzetno bliski i prisni.

- Što se tiče Anđela i Boginje, nisam uopšte zabrinuta. Ja sam neko ko od prvog dana našeg druđenja imam istu, nepromenljivu relaciju sa njim, sve su se izmenjale, dolazile i odlazile, ali Anđelo je specifičan. Na prvom mestu ceni lojalnost i odanost u društvu, u odnosu sa ženama sa kojima provodi vreme. On je zavodnik, otvoreno, od samog početka zavodi, flertuje i prisno se druži sa ženama koje mu upućuju interesovanje, ali za razliku od žena koje mu uskaču u krevet i nemaju problem što imaju s*ks ili ručno zadovoljavanje na televiziji, on jako vodi računa da sačuva svoje dostojanstvo, pa i njihovo, pošto ne znaju same - rekla je Jakšićka i dodala:

- Muškarac je, naravno da će ga raditi neka devojka, s ozbirom na to da je tamo dugo bez "nežnosti". Boginja je izazovna, pogotovo kad popiju malo, onda je sve lepše i slađe. Ali kad je trezan, bitno je da zna gde mu je krevet i ko ne traba da bude u njemu.On je uvek na svom mestu, svom krevetu i fotelji ispod trema, a sve ostale se samo menjaju oko njega. Slažem se sa svim što radi, dok postoji granica - navela je Aleksandra.

Podsetimo, Boginja je želela sa Anđelom i nešto više od maženja, ali on je odlučio da ostanu dostojanstveni, te joj je otvoreno rekao da nema potrebe da se izblamira nekoliko dana pred izlazak iz rijalitija.

Autor: R.L.