SVI SU U ŠOKU ZBOG OVIH CIFARA: Meridian podelio 15 miliona dinara i 160.000 spinova, a najbolje tek stiže!

Obećano - ispunjeno!

Na početku Svetskog prvenstva, sportska kladionica Meridan lansirala je Svetski kalendar i obećala zabavu i milionski nagradni fond!

Sada, pred nokaut fazu, podvlači se crta sa informacijom da je do sada podeljeno čak 15.000.000 dinara bonusa i 160.000 besplatnih spinova!!

Ali, to nije sve! Svetski kalendar je još uvek u toku i poslednjih dana Svetskog prvenstva imate priliku da osvojite još mnogo bonusa i spinova, ali i da osvojite sjajnu nagradu u vidu putovanja u zemlju novog svetskog šampiona!

Nije kasno da se pridružiš, i to baš danas, kada gledamo pravi spektakl Španija - Belgija!

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Autor: A.A.