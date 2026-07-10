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SVI SU U ŠOKU ZBOG OVIH CIFARA: Meridian podelio 15 miliona dinara i 160.000 spinova, a najbolje tek stiže!

Izvor: Promo, Foto: Promo/Meridian ||

Obećano - ispunjeno!

Na početku Svetskog prvenstva, sportska kladionica Meridan lansirala je Svetski kalendar i obećala zabavu i milionski nagradni fond!

Sada, pred nokaut fazu, podvlači se crta sa informacijom da je do sada podeljeno čak 15.000.000 dinara bonusa i 160.000 besplatnih spinova!!

Ali, to nije sve! Svetski kalendar je još uvek u toku i poslednjih dana Svetskog prvenstva imate priliku da osvojite još mnogo bonusa i spinova, ali i da osvojite sjajnu nagradu u vidu putovanja u zemlju novog svetskog šampiona!

Nije kasno da se pridružiš, i to baš danas, kada gledamo pravi spektakl Španija - Belgija!

Ukoliko nemaš nalog, registruj se OVDE, verifikuj nalog i uzmi sjajan bonus dobrodošlice od 26.000 dinara!

Autor: A.A.

#Meridian

#Svetsko prvenstvo

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