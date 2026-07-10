ZNAŠ KAKAV MOMAK, ŠMEKERČINA! Boginja se raspitivala za Mateju Matijevića, Terza ga nahvalio kao najrođenijeg! (VIDEO)

Prvu jutarnju kafu njih dvoje su ispijali zajedno, pa su rešili da promene temu, te su se prisetili bivših učesnika iz prethodnih sezona.

Ovog jutra Tanja Stijelja Boginja upitala je Boru Terzića Terzu da li ide na more posle rijalitija, a onda su se prisetili bivšeg učesnika Mateje Matijevića.

- Otići ću sigurno, idem s Filipom, i sa Matejom, idemo na koncert u Herceg Novi - rekao je Terza.

- Šta radi taj Mateja - pitala je Boginja.

- Šmekerčina i po, šminka, znaš kakav momak - naveo je Terza.

- Ove godine niko od frajera nije ušao, niko, sve neki civili - rekla je Boginja.

- Ove godine je izdominirao Toša, ima dobrih fora. On nama donese nešto, koka-kolu, pljeskavicu - rekao je Bora.

Podsetimo, Boginji je već nekoliko učesnika reklo da bi Mateja sigurno bacio oko na nju da su se našli u istoj sezoni, a njoj ove spekulacije nisu smetale.

Autor: R.L.