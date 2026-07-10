VELIKI ŠEF HITNO REAGOVAO: Kažnjeni OVI učesnici Elite, ovo im nije trebalo!

Sledeći put neka povedu računa!

I danas je Veliki šef morao hitno da reaguje. Naime, on je odlučio da kazni pojedine učesnice Elite zbog nepoštovanja pravila života u Beloj kući.

Zbog spavanja u nedozvoljeno vreme, nakon buđenja Velikog šefa kažnjeni su: Anastasija Brčić, Ivan Marinković, Sandra Todić.

Podsetimo, pravila boravka u "Eliti" su svima već dobro poznata. Kada se Veliki šef oglasi sa muzikom za buđenje, i kada se svetla u spavaćoj sobi popale, učesnici imaju nekoliko minuta da ustanu iz svojih kreveta. Za one koji ovo pravilo ne ispoštuju slede novčane kazne, koje su ovog jutra dobili Ivan, Anastasija i Sandra.

Autor: Pink.rs