Prvog sam dobio iz ljubavi, a drugog... Janjuš otkrio da su mu Dača i Uroš kao sinovi, ali od različitih žena! Ovo je hit! (VIDEO)

Njih trojica često prave razne skečeve, što nasmeje kako njihove cimere tako i gledaoce Elite.

Marko Janjušević Janjuš šalio se sa svojim mlađim cimerima Urošem Stanićem i Dačom Virijevićem, što je oduševilo i nasmejalo sve.

-Izdrži još sat vremena, nominovaćeš - počeo je da zadirkuje Janjuš.

- Ma boli me uvo, pričaću dva minuta - rekao je Dača.

Nakon ovoga oni su počeli da se šale kako su Uroš i Dača Janjuševi sinovi, ali od različitih majki.

- Vidi mi moju decu, moje sinove moje sokolove, jedan se tek probudio, drugi se ljulja, tata je ponosan na vas, da znate. Ove godine moji sinovi, moji sokolovi dominiraju - rekao je Janjuš.

- Uroš mu je prvo dete iz braka sa Aneli, a Dača mu je vanbračno sa Kačavendom - rekla je Teodora.

- Ovog prvog sam dobio iz ljubavi, to se vidi, a ovog drugog sam dobio u kasne sate, veštačkom oplodnjom, tačno se vidi da je brz, živahan - rekao je Janjuš.

Podsetimo, petak popodne u Eliti je rezervisan za Nominacije Odabranih, pa će se tako uskoro oglasiti Veliki šef pismom, a odabrani će morati da nominuju jednu osobu koja će se naći u trci za izbacivanje.

Autor: R.L.