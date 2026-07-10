UŽIVO NA PINKU! Počinju Nominacije Odabranih, oni će odlučiti ko ove nedelje ide u izolaciju!

Jednog nominovanog u izolaciju sigurno šalju Odabrani, po pravilima boravka u Eliti, drugog određuju ostali učesnici na Nominacijama, dok ostale nominuju gledaoci svojim glasovima.

Kao i svakog petka, Veliki šef je poslao pismo za Odabrane, a oni su se odmah okupili oko stola u kući Odabranih i pročitali pismo pred svima.

- Odabrani, kao što znate petkom je na vama važan zadatak. Sada ćete nominovati jednu osobu kojoj želite da vidite leđa, koja po vašem mišljenju više ne zaslužuje da boravi u Eliti. Ne smete istu osobu nominovati više od dva puta zaredom, takođe nominovani ne može biti deo Odabranih, kao ni vođa, ni jedan od dva potrčka. Strogo je zabranjeno dogovaranje oko nominacija. Neophodno je da obrazložite svoju nominaciju. Počnite odmah - pisalo je u pismu.

Njih osmoro će sada glasati za učesnike kojima žele da vide leđa, a ko bude dobio najviše glasova Odabranih biće prvi nominovani učesnik, koji će se u nedelju boriti za svoj dalji opstanak u rijalitiju "Elita".

Autor: R.L.