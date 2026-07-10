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Uživo na Pinku: Nastavlja se Gledanje snimaka - Učesnici Elite ni ne slute šta ih čeka!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, Pixabay.com ||

Sinoć je počela emisija burno, a danas će se još burnije nastaviti jer sledi kompletno raskrinkavanje.

Sinoćna emisija "Gledanje snimaka" pomerila je sve granice i izazvala lavinu reakcija, kako u Beloj kući, tako i van iste, a sada je došlo vreme za nastavak Milan Milošević ušetao je u Belu kuću i okupio učesnike Elite, a zbog današnjih klipova mnogima neće biti dobro!

Foto: TV Pink Printscreen

Tokom prethodne nedelje se mnogo toga izdešavalo, svađe, raskidi, ali i pomirenja, a sada je vreme da učesnici saznaju šta su im cimeri pričali ili radili iza leđa.

Mnoge će istine i tajne izaći na videlo baš sada, zbog čega će se međuljudski odnosi u kući promeniti, kao i sam tok rijalitija. ﻿﻿﻿

Autor: R.L.

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