Moraš kao kuja da me na kolenima moliš da ti dam Akija! Maja PREZUPČILA kad ju je Stanija pecnula, HAOS U BELOJ KUĆI! (VIDEO)

Osmesi između Stanije i Asmina uneli su posebnu dimenziju u Belu kuću, a učesnici su ubeđeni da između njih još postoje emocije.

Stanija je nastavila da komentariše snimak, a onda je nastao totalni karambol između Dobrojevićeve i Maje.

- Bila sam ubeđena da me čeka, nije se sklonio da prođem, on je jedan veliki manupulator, ja njega najbolje poznajem, još je ovde krenuo da me traži pogledom. Rekla sam Dači šta će biti, očekivala sam narednih dana da će to raditi. Da će sesti tu i napraviti mi neprijatnu situaciju, bila je klasična sačekuša, samouvereno me je gledao, u oči, i ja sam se nasmejala. On je rekao da je kod mene video sreću i radost, ali to je pričao o sebi, ovoliki osmeh, stavlja glavu u ruku, to je film koji smo mi gledali zajedno. To je bila klasična sačekuša - rekal je Stanija.

- Milane, je l' može dva minuta da ode Asmin da mi napravi nes - rekla je Maja pokušavajući da prekine ovu neprijatnu situaciju, ali Milan nije dozvolio.

- Nisam rekla da mi je žao što su se pomirili, već da mi je žao što raskid nije trajao par dana, jer bi par dana pokazalo sve, sutlijašica je ovde ponižena - rekla je Stanija.

- Vređa me, ona me ovde bez razloga vređa, još jednu stvar neka kaže i razbiću je. Naj*bala si ga k*rvo posle, sve ti kutije lete u jezero - rekla je Maja Asminu.

- Ova sutlijašica mi preti - rekla je Stanija.

- Videćeš, j*baću ti mamu za ovo vređanje - rekla je Maja.

- Maja je u ovome nebitna, ovde smo ti i ja - rekla je Stanija Asminu.

- Sve će ti leteti u jezero, kunem ti se, samo čekam reklame, sve joj leti u jezero, k*rvo! Dobar dan, Milane, nema šta, ja da nisam imala onakvo izlaganje... Videla sam pojačanje od šestorice momaka, očekivala sam klip da razvali. Ona meni nije adresa, vređa me iz nemoći. Nije gledao on u obezbeđenje, deluje tako na klipu, nije gledao, ali ne zanima me, nisam ja glupa. Možda jesam luda, ali nisam ćorava. Da nije došlo do svega onoga što sam izgovorila u subotu, do ove situacije ne bi došlo nikad. Ona mora da shvati da je druga opcija. Posle ću joj j*bati milu majku. Ona je kuja, možda može da mi klekne na kolena, mora da bude ponizna kuja, da ga pustim da je otrese. Mora da mi kleči na kolenima, jer stalno klečiš na kolenima da mi traži da joj dam pet dana da vrati svog Akija - rekla je Maja.

- Ti klečiš na kolenicma, k*rvo - rekla je Stanija.

Autor: R.L.