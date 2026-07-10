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Maja upozorila Asmina na Takijev OŠTAR JEZIK, Alibaba se nakostrešio: I moji otac i brat su OPASNI (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ljubavni par doživljava nova iskušenja zbog onoga što ih čeka kada napuste rijaliti i kada se suoče sa mišljenjem svojih porodica.

Tokom reklama u emisiji "Gledaje snimaka" Maja Marinković i Asmin Durdžić porazgovarali su o tome šta ih čeka po izlasku iz rijalitija.

- Ćutaćeš šta god da ti kaže, jer ti si mog oca vređao, i ja bih ćutala tvojima - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Je l' on čovek koji psuje majku - pitao je Durdžić.

- Jeste, kad mu diraš mene vređa sve - rekla je Maja.

- Teško da ću ćutati! Onda hajde bolje da se raziđemo, budi iskrena, šta ti je, je l' si bolesna, budi iskrena što se ne raziđemo. Ti znaš svog oca, šta treba da stoji majka pored mene, on da mi psuje majku - pitao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Tebe hoće, vređaće te sto posto, navešće ti reči koje si mu izgovorio, da mu potvrdiš, ako ga ne diraju, neće. To kad je bilo sa Janjušem on je njemu rekao da je za njega vazduh - rekla je Marinkovićeva.

- I moj otac i brat su opasni, i ljudi koji će doći s njima - rekao je Asmin.

Autor: R.L.

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