Hoće da ukrade muža Ani Korać, poznate dame čuvajte vaše momke! Stanija najavila EKSKLUZIVNO RASKRINKAVANJE, objaviće sva imena sa kojima je Maja bila intimna (VIDEO)

Situacija između dve bivše prijateljice kulminirala je tokom današnje emisije, kad je Maja pobacala Stanijine stvari, a onda je Dobrojevićka najavila da će reći sve što zna.

Stanija Dobrojević je prekinula emisiju i najavila da će u nedelju raskrinkati Maju Marinković i njenog oca Takija.

- Ekskluzivno obećavam u nedelju raskrinkavanje Maje i Takija, da krade muževe da bi krala identitet i uzela tuđe živote, kidala mi je sa cipela ovo da ne mogu da ih obujem. Odrukaću imena. Za to nešto mi je Taki kriv, jer sam čula poruke. Ona uhoda je jurila moje bivše momke. Čuvajte svoje muževe, momke poznate dame - rekla je Stanija.

- Da li ćeš izneti sva imena - pitao je voditelj.

- Hoće muža Ane Korać, iako nije videla ni sliku tog čoveka, ali meni je rekla da želi njenog muža. Ona da može ukrala bi mi kožu - rekla je Stanija.

- Naravno k*rvo svaki put kad mi pominješ oca, ide sve ispočetka - rekla je Maja.

- Razvaliću te k*rvo, i tebe i tvog oca ću da razvalim kao kantu. Ima da kažem koji su pevači j*bali tebe na noć, s*ršavali po tebe, pa te šutnuli. Ekskluzivno ću da te raskrinkam u nedelju u šiša baru. Ona je sa Asmnom samo da bi meni ukrala identitet. Od Amidži šou-a je ljubomorna kad su me svi čekali, psihopato, od sad će svi da beže od tebe. Estrada u opasnosti - rekla je Dobrojevićka.

- Opet mi oca diraš - pitala je Maja.

- Sa sve njim vas raskrinkavam. On je podržao njen odnos sa Pecom Vijagrom - rekla je Stanija.

Autor: R.L.