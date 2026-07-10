NE ZNAŠ ŠTA TI DETE VOLI DA JEDE I PIJE: Sofija brutalno izvređala Terzu, pa otkrila da je želeo decu i sa njom! (VIDEO)

Sukob Sofije i Terze ne jenjava, te su jedno drugome nastavili da prebacuju stavri iz prošlosti, a on je još jednom dokazao da nije sažvakao njenu aferu sa Danetom.

Po završetku emisije ''Gledanje snimaka'' , a Sofija Janićijević i Borislav Terzić Terza nastavili su svoj sukob.

- Deda ne može da sv*š.i Ne radi mu spe*matozoid. Zamisli s tobom da imam dete? - rekao je Terza.

- Despota i Tijaru - rekla je Sofija.

- Odeskao bih sebi k*rac. veruj mi da treba da ga pregledam posle Daneta. "Ljubavi tvoja sam cela". Znači bila si lažna. Bila si mi ono što niakd nećeš biti, to te i boli. Ja mogu da ti kažem u svađi šta hoću. Ja sam tebe je*ao,k to moraš da shvatiš - rekao je Terza.

- Mi smo imali emotivan odnos i imali smo jednom mesečno s*ks - rekla je Sofija.

- Šta sam vozio takratkr? Možeš da spavaš sa dedom. Dane izjavio to. - nastavio je Terza.

- Potencionalno si hteo da praviš ope decu. Znači ti si je*ač presretač? - rekla je Sofija.

- Sutra ide tvoj debakl - rekao je Terza.

- Gledaš me u oči i lažeš. Rekao si da si me je*ao u dupe, a lažeš - rekla je Sofija.

- Ti si budala - rekao je Terza.

- Kleo si se u dete da nećeš nikad sa mnom biti - rekla je Sofija.

- Znaš li ti koliko mene tvoje mišljenje zanima - rekao je Terza.

- Ja sam tebe volela, iskreno volela. Molim te upoznaj navike i šta voli da pije. - rekla je Sofija.

- Samo se kanališ. Večeras ću izneti argumente da ti neće biti dobro. Je*a o am Jovanu pevačicu, a bio sam sa tobom. - rekao je Terza.

- On ne zna šta Barbara voli da jede i pije, ali zna kad se Sofiji pije limunada. Džumara jedna, lutalica iz Kaluđerice. - rekla je Sofija.

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Autor: Teodora Mladenović