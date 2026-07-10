Deda Dane (70) otkazao gostovanje na RED TV! Plaši se da ga MILIONI gledalaca ne uhvate U LAŽI?! Dokazi protiv Sofije sada POD UPITNIKOM

Nakon što su raskrinkane mutne radnje Sofije Janićijević, aktuelne učesnice "Elite 9" i afera sa sedamdesetogodišnjim Danetom, deda Dane je imao zakazano gostovanje na RED televiziji gde je obećao kompletno raskrinkavanje, no ipak, on je ovo gostovanje otkazao.

Kako saznaje naš portal, ssedamdesetogodišnji Dane, koji je mesecima unazad u oglašavanjima, kako za naš portal, tako i preko izvesne Nene Opozicije, trudio se da dokaže da je njegova strana priče da je bio u ljubavnoj vezi sa Sofijom Janićijević zapravo istina, a sada je otkazao unapred zakazano gostovanje na RED televiziji.

Iako je mnoge šokirao dokazima u vidu prepiski da je slao novac Sofiji preko leta, kao i da mu je ona izjavljivala ljubav, pa i da joj je kupio verenički prsten, a potom i burmu, ovaj potez koji je povukao, tačnije, ovo otkazivanje gostovanja, povuklo je za sobom mnoga pitanja, a ono glavno je: Da li se to Dane plaši da ga milioni gledalaca ne uhvate u laži?!

Takođe, ono što mnogima upada u oči, jeste to što je otkazao gostovanje tik pred superfinale Elite 9, nakon što je Sofija najavila da će mu napraviti haos kada bude izašla, što je poteglo i to da li su dokazi zapravo validni, tj. da li su svi dokazi koje je on izneo zapravo lažni, kao što Sofija već mesecima tvrdi?!

"Nije mogao da hoda i da sedi kako treba"

Podsetimo, u jednom od poslednjih govorenja na ovu temu, Sofija je upozorila Daneta na ono što iznosi, s obzirom na to da tvrdi da nije istina da su bili u ljubavnom odnosu, ističući da mu ne pada na pamet da petlja njenu majku, Brankicu Janićijević.

- Da, pitanje je stiglo da je mama moja gora od mene, to je u smislu materijalnog, to je sigurno, kao da je uplaćivao. Ja sam rekla da je bolje da mi majku ne dira, naš dogovor je da mojoj mami uplaćuje novac, ja sam mu rekla šta treba da radi, poruke postoje, samim tim nema prava niti potrebe da priča da je moja mama uzimala novac ili da je gora da je prihvatala više novca - rekla je Sofija i nastavila:

- Privuklo me je jer ne poznajem osobu koja bi sve živo uradila u bilo kom trenutku jer se to meni radi. Na primer, sada bih otišla do zlatare i kupila bih od nakita, on mi je bio kao zlatna ribica koja kaže: "šta? nema problema"... - rekla je Sofija.

- Nije mogao da hoda i da sedi kako treba, znam da kada se vraćao u Skoplje pošto je dolazio da donese poklone, on je pričao sa Nikolom da mora da sedi pozadi - rekla je Sofija.

Autor: Nikola Žugić