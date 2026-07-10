Nakon raskida s Markom povukla ŠOK POTEZ: Sanja Grujić otišla na remont, pogledajte kako sada izgleda (FOTO)

Marko Stefanović, bivši učesnik "Elite 9" i fitnes trener, nedavno je javno obelodanio u oglašavanju za medije da je raskinuo vezu sa Sanjom Grujić nakon tri godine ljubavi koja je začeta pred kamerama "Zadruge", a sada se ona oglasila na mrežama, otkrivši da je otišla na remont.

Sanja Grujić i Marko Stefanović započeli su svoj ljubavni odnos pred kamerama šeste sezone rijalitija "Zadruga", te su tako vezu nastavili i u spoljnom svetu, no, ono na šta su naišli jeste izostanak podrške porodice Stefanović, o čemu su govorili u učešću u "Eliti 8". Ali, oni su uprkos svim preprekama nastavili sa zajedničkim životom u Sremskoj Mitrovici, u zajedničkom stanu, gde je inače Sanja otvorila svoj salon lepote.

Oni sada, naime, nisu u ljubavnom odnosu, kako je za sada samo on potvrdio u oglašavanju za medije, a iako je on rešio da se, sudeći po objavama na instagramu, posveti sebi i svom životu, izbagavajući kontakt s medijima, Sanja je s druge strane nastavila da radi na sebi, ali na unapređenju svog biznisa. Kako je sada objavila, ona je otišla na remont, ali ovoga puta ne kod plastičara, već kod zubara. Ona je, naime, uradila nove, blistavo bele zube, što je usijalo društvene mreže, s obzirom na to da se od raskida retko kada zapravo oglašavala.

"Mokrio sam u krevet do šestog razreda, da nije Sanje, ništa ne bih imao"

Podsetimo, tokom prethodne sezone rijalitija "Elita", o Markovoj životnoj priči i odrastanju se pričalo mesecima, te je tako u nekoliko momenta detaljima o odnosu sa ocem, šokirao, ali i rasplakao naciju.

- Sa nekih 16-17 godina. Jedan sin je morao da radi, drugi ne, tada sam počeo da uviđam sve to. Kada sam izašao prošle godine, došao sam kući, on mi je pružio ruku i rekao samo "zdravo". Te tri majice koje sam dobio, to mi je brat kupio. Da nije Sanja bila napolju, ništa ovde ne bih imao. Pare koje mi je uzeo otac, mi je poslala jedna žena. Njemu se javila ta žena, on je mene ocrnio kod nje. Pričao joj je da sam ja nikakav sin, on je uspeo da tu ženu okrene totalno od mene i od Sanje. Osetio je da može da od te žene izvuče novac, osetio je da bi ona podržala sve naše planove. Ona je uplatila 30.000 evra, na njegov račun, saznao sam to od drugih ljudi. Rekao mi je sam da je uzeo taj novac, onda mi je rekao da je to njegov novac, jer me je othranio - rekao je Marko jednom prilikom u "Eliti" i nastavio:

Kunem se u sve na svetu da nisam dobio ni košulju za maturu, išao sam u tečinoj košulji na maturu. U tetkinim kopačkama sam trenirao fudbal.. Ne, pa to bi bila krajnja granica, na sve to samo je trebao još i fizički da me maltretira. Njegov cilj je bio da uzme taj novac. Uvek mu je novac bio prioritet, zato nikad nije mogao ni da ih zaradi. Opet kažem, ako je rekao za Sanju da je radila za pare, tužiće ga. Sve pare koje je uzeo, moraće da vrati. Do sedmog razreda sam mokrio u krevet. Nisam tražio pomoć za to, prestalo je samo od sebe.

Sanja u svađi sa Markovom porodicom

Sanja Grujić svojevremeno je govorila o svom lošem odnosu sa Markovom porodicom. Sanja je prošle godine prokomentarisala izjave oca Marka Stefanovića.

- Odgovori mu nisu bili bazirani na činjenice nego na vezu sa mnom. On je rekao da su to izmišljiotine i da sam ja kriva, a Marko je pričao o svom detinjstvu. Markova mama je to potvrdila, tako da je to bila istina, a lopta je prebačena na mene i većina gledalaca ima mišljenje da sam ja kriva, kao da nisu čuli. Žao mi je jer su tad demantovali i rekli da sam ja krivac. Slike sa bazena su trebale da budu predstavljene kao fotografije sa mora i to je jedina slika. Sve je obrnutno, a Markova, kao i moja priča, je ista. Ljudi koji su bili u svađi sa Markom su koristili njegovu priču. Marko nije trebao da priča jer su koristili protiv njega i smatrali ga lažovom, a niko nije mislio da je povređen i da neke dobronamerne stvari shvati kao poniženje jer je bio ponižavan u detinjstvu. Kad si iskren ljudi traže krivca, u prevarantima heroje. Ko je zas**o bude okovan zlatom, ko je bičovan bi još i da ga kamenuju. Svako će da gleda očima kojim želim i da priča kako mu odgovara. Mislim da svako treba da drži privatan život za sebe inače će proći kao Marko - govorila je Sanja.

Autor: Nikola Žugić