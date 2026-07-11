Filip vređa sve žene koje su razvedene i imaju dete! Ivanov kum razbio Đukića na atome, pa dobio povratnu: Napolju ima osobu za kojom pati, Aneli je tu samo da smiri usijanu glavu! (VIDEO)

Odnos Đukića i Ahmićke već mesecima intrigira javnost. Nijh dvoje se u jednom trenutku ponašaju kao da su u dugoj vezi, dok već u sledećem ne razgovaraju, jedno drugom zameraju, svađaju se i potpuni su stranci.

Zoran Ramović i Dragan Stević Gera gostovali su u emisiji "Pitao bih za druga" na Red televiziji, a ovoga puta glavna tema su im bili Aneli Ahmić i Filip Đukić, i njihova neozvaničena veza.

- Njih dvoje su imali s*ks, neće da priznaju, Aneli mu ne bi oprostila ako ga je poželela, a jeste, a ona sebe uništava, pričamo o prvom mestu, ona je sebe unakazila ovom vezom sa Filipom, svi će da je okrive, svi oni koji glasaju za nju ima da kažu: "Gle ovu budaletinu, gle ovu k*rvetinu" - rekao je Gera.

- Glupo bi bilo da ona kaže jeste, jer onda ne bi bilo priče. Filip ništa nije kriv, on je nju zvao da vidi šta mu je uradila i ona je došla, kad je videla, proverila da li je ona kriva, onda je pogledala u kameru, kad je pružila rukicu, pa i drugu, a već ga je stavila u ruku i šapnula mu: "Izvini". Kad bi rekli da su u vezi, a gde nisu, drpaju se, imali nekoliko puta s*ks - rekao je Ramović.

- Najveći problem mi je Filip, čuj kretena, znam ga, ali to bi mu rekao u lice. Ograđuješ se, i vređaš, znači žena koja se udala i ima dete više ne može da ima više nijednog muškarca. Kao nisu njegovi geni. 90 posto ljudi nisu sigurni da li su to njihova deca, ni ja moju nisam proveravao. Ja ne bih mogao da gledam ženu da se razvedem od nje, pa da ona bude s nekim drugim da bude u mojoj blizini. Nisu oni drugovi, čim se hvataju po intimnim delovima. I Filip se bori za prvo mesto - rekao je Gera.

- Filip je iskorišćen do maksimuma, njega devojke sve koriste. On je najkulturniji, najzgodniji, najinteresantniji, ume sve, sve što žena traži u muškarcu Filip ima. Pored onakvih kretena, on je kao glumac, svaka bi ga poželela. On je jedini iskorišćen, on se namerno napije, malo glumi, ali igra dobru igru, on stalno ima s*ks, stalno je uzbuđen, traži opravdanje. Ali on, Ivan i Aneli su glavni favoriti za glavnu nagradu - rekao je Ramović. On nije zaljubljen, i slep vidi da on napolju ima damu za kojom pati, to se vidi za njemu, to ne može da izađe iz njegove glave. Ovde ne postoji nijedna osoba za koju bi mogao da se zagreje. Aneli je interesantna, ženstvena, pa što ne bi, stavljao je u gore rupe, a ona je profesionalac, ona ima čaroliju, ume da usreći svaku usijanu glavu, ima smokvicu, zašto ne bi i on - rekao je Ramović.

Autor: R.L.