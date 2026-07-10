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Maja joj polomila stvari i pokidala sandale, a ona u nikad boljem raspoloženju! Stanija skočila na noge prva i odmah zaigrala! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Tokom dana, Stanija je imala buran verbalni okršaj sa svojom ljutom suparnicom Majom Marinković, koja je sada u vezi sa njenim bivšim vernikom Asminom.

Učesnici su nakon današnje dnevne emisije "Gledanje snimaka" imali vremena za popodnevni odmor. Nakon što je prošlo nekoliko sati, Veliki šef se oglasio muzikom za buđenje.

Foto: TV Pink Printscreen

Novi pop hitovi prvo su na noge digli Staniju Dobrojević, koja je brzo skočila iz svog kreveta u Odabranima, pa je počela da igra i uvija kukovima.

Iako je danas imala veoma naporan dan, svađe sa Majom Marinković i Asminom Durdžićem, kao i lomljenje stvari od strane Maje, Stanija se probudila vidno raspoložena i spremna za emisiju koja sledi.

Detaljnije o svemu pogledajte OVDE.

Foto: TV Pink Printscreen

Podsetimo, večeras se u "Eliti 9" održava emisija "Pitanja novinara", a predstavnici sedme sile već su uveliko spremni da izrešetaju učesnike vrućim pitanjima o kojima će se sigurno pričati narednih dana.

Autor: R.L.

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