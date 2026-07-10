Ova noć menja tok rijalitija: Pratite na Pinku poslednja Pitanja novinara u Eliti 9

Od večeras više ništa nije isto!

Večeras se uživo na TV Pink emituje još jedna emisija "Pitanja novinara", poslednja u ovoj sezoni, a sudeći po dešavanjima u Beloj kući, predstavnici sedme sile, novinar i voditelj Darko Tanasijević, kao i njegov kolega, Joca novinar, imaju pune ruke posla kada je otkrivanje istine i tajni u pitanju, a domaćin u studiju biće voditeljka Ana Radulović.

Veliko superfinale zakazano za 20. jul

Podsetimo, direktorka programa ružičaste televizije, Milica Mitrović, oglasila se nedavno na svom instagram profilu, te je otkrila da će se nakon dugih skoro deset meseci, veliko superfinale "Elite 9" održati u ponedeljak, 20. jula, sa početkom u 21 čas uživo na Pink televiziji, te ćete tada, upravo vi kao gledaoci, svojim glasovima svoje favorite dovesti do prvog mesta.

Otvoren kasting za novu sezonu Elite, Elite 10

Takođe, Milica Mitrović na svom instagram profilu podelila je da je kasting za novu sezonu, "Elitu 10", uveliko otvoren, te je tako na istom objasnila šta treba da uradite kako biste se prijavili za kasting, a to su sledeći koraci:

Svoju kratku biografiju, kontakt telefon, lične fotografije i kratak video - snimak potrebno je da pošaljete na imejl adresu elita@rtvpink.com.

Autor: Nikola Žugić