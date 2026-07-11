To je njena nemoć jer ne može da me ima: Alibaba siguran da ga Stanija želi, ona mu zapušila usta! (VIDEO)

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Asminom Durdžićem.

Asmin Durdžić je progovorio o svom osmehu sa Stanijom Dobrojević, a potom su njih dvoje i žestoko zaratili zbog Maje Marinković.

- Da li stvarno misliš da Stanija nema loše mišljenje o vama posle svega izrečenog? - upitao je Darko.

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- Obzirom na to da je čekala Maju dva sata u Galeriji da se slika u njenom brendu, očigledno je da ima lepo mišljenje. Stanija bi sad pila kafu sa Majom da me Maja ostavila i izvinila joj se. Stanija je nemoćna jer ne može da dobije šta želi, ona je rekla ovde da je Maja promenila njene planove - rekao je Asmin.

- Da li stvarno smatraš da si onim osmehom dokazao gledaocima da možeš da vratiš Staniju? - upitao je Darko.

- Ne mogu da dokažem celoj naciji, ali sam velikoj većini dokazao da nije imuna na mene i skinuo joj masku - rekao je Alibaba.

- Ti si meni skinuo masku? Samo sebi jer si pre mog ulaska bio sa šest devojaka - rekla je Stanija.

- Ona je osmehom sve pokazala, htela je sa mnom da priča. Ona ako sam ja toliko loš treba da slavi Maju i da bude zahvalna što ne želim da skinem njenu masku do kraja - rekao je Alibaba.

- Ti nisi mogao da spavaš sa mnom tri godine majmune jedan - rekla je Stanija.

- Ona je sama rekla da je sujeta jača nego ljubav, šta je očekivala? Njen mozak ne može da svari da sam ja bauštelac dao njoj crveni karton - rekao je Alibaba.

- Šta ti klošaru radiš u životu? Pričaj malo o svom životu i sve će ti biti jasno - rekla je Stanija.

- Šta je Stanija htela da nam kaže o tvom pogledu kada je rekla da je to bio onaj pogled kao kad ste bili u najvećoj ljubavi? - upitao je Darko.

- Htela je da mi popuši k*rac. Ona u roku od dve sekunde vidi Asmina od pre godinu dan, šta tebi to govori - rekao je Asmin.

- Da li su tvoji s*ksualni nagoni veći od poštovanja prema porodici? - upitao je Darko.

- Mislim da se poštovanje pokazuje na drugi način. Ja njih poštujem na neki drugi način, ali neću da pričam o tome. Jako mi je žao što sam dozvolio da Maja tako nešto izgovori o mom ocu i porodici, ali šta da radim sada, da je ubijem? - rekao je Asmin.

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Autor: N.P.