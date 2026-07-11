Nema joj pomoći? Alibaba moli Boga da spasi Maju od Mustafe i Mevlide, ovo neće izaći na dobro! (VIDEO)

Asmin Durdžić nastavio je svoj razgovor sa voditeljem Darkom Tanasijevićem tokom emisije ''Pitanja novinara''.

Asmin je ovog puta progovorio o svojoj svađi sa Majom Marinković koja mu je izgovorila monstruozne reči na račun porodice.

- Kako misliš da su tvoji reagovali na Majine uvrede? - upitao je Darko.

- Za mene to nije zaboravljena stvar, jer ja sam kriv. Žao mi je, teško mi je i znam da moj tata je stvarno pošten čovek. Nikad u životu nije dobio kaznu za parking. Njemu kad pozvoni poštar, znaš, ostavi žuto pismo, on dobije hemoroide, jeb*te od straha. Misli da ga neko nešto prijavio, šta znam. Takav čovek, nikad u životu nije zadržao jednog radnika pet minuta na crno - rekao je Alibaba.

- Da li ti je Asmine, sve jasno kada tvoja majka Mevlida kaže za Maju da je ona najveći ološ u Evropi i da zarađuje životu samo na osnovu svog bludničenja i nemorala? - upitao je Darko.

- Ja sad da kažem, a nemoj da je pljuješ, ne, ne želim ništa da pričam. Neka Bog sačuva i Maju, nažalost moje porodice. Isto tako Taki za mene što sve izjavljuje, ali Maja je neka podrška, imaju pravo da rade što žele. Jedino što želim da se moja porodica ne svađa sa njenim ocem tu uživo - rekao je Alibaba.

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- Zbog čega smatraš da je Staniji najveći problem Maja i to što je ona u vezi s tobom, a ne to što je Maja vređala? - upitao je Darko.

- Maja nije nijednom uvredila Staniju prva, već je Stanija nju gazila sve vreme. Stanija je rekla Maji da joj smeta i da je mrzi - rekao je Alibaba.

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Autor: N.P.