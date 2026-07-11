Ovako žestoka nije bila nikad: Matora sve surovija prema Alibabi, unakazila ga za sva vremena! (VIDEO)

Jovana Tomić Matora dobila je reč od voditelja Darka Tanasijevića kako bi progovorila o svađi sa Asminom Durdžićem.

Ona je sve vreme bila jako besna zbog Asminovog moralisanja i udara na Draganinu porodicu, te mu je zapušila usta.

- Matora, da li ćeš tužiti Asmina? - upitao je Darko.

- Da, za mene može da kaže ko šta hoće, ali majkin obraz ću da branim zauvek. Ne postoji osoba kojoj ću dozvoliti da uzme moju majku u usta - rekla je Matora.

- Rekla si da veruješ da je Minka opštila sa Mustafom? - upitao je Darko.

- U to baš ne verujem, ali verujem da je imao traume od Mustafe i da je varao devojku. Poznajem Maju i znam kad laže, a kad ne laže. Ja sam neko ko Asmina komentariše, a od njega sam dobila pretnje srmću i tako dalje. Ja nisam cvećka, ali trudim se da imam neke prioritete. On treba da bude srećan što ne pričam o njemi i ne otkrivam neke stvari. Ja njeg odlično poznajem, znam kad manipuliše. Čovek koji se popišao po svojoj porodici našao meni nešto da priča. Koga boli k*rac da li on može da ima Staniju ili ne. Maja mu gura bodi mist u b*lju i on se miri s njom. On meni kad bi lupio šamar, meni bi to bilo kao da me devojčica udarla - rekla je Matora.

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta.

Autor: N.P.