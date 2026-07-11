Ako ste mislili da Terza ne može više da se izblamira, može! Sofija ga pred svima posprdala, on ponovo pokazao da mu je karakter nula! (VIDEO)

Bivši par danima već žestoko ratuje, a Sofija je i ove noći iskoristila priliku da pokaže kako može da ponižava Terzu i sa njim radi šta god poželi!

Voditelj Darko Tanasijević u emisiji "Pitanja novinara" razgovarao je Borislavom Terzićem Terzom o njegovom brutalnom sukobu koji ima sa Sofijom Janićijević i u kojem mu je žestoko udarala na očinstvo i ćerku Barbaru.

- Realno je da ja ne viđam svoje dete, a gde ona da priča da treba da kupujem igračke i da mi je ona razj*bala veridbu? Ja sam se odvojio od nje, dva dana nisam komunicirao sa njom do današnje svađe. Mene njene reči više ne bole jer sam u glavi presekao da nisam sa njom i više nikad ne bih ni bio. Ovo je za mene sad veća uvreda nego prvi put kad mi je izgovorila. U životu te karma uvek stigla i vratiće se. Meni se sad sve vraća. Kad sam ja doživeo poniženje u crkvi samo par dana me je nakon toga izvređala da ja nisam otac. To je upravo ono da mom bratu neko dete opsuje svašta bi bilo, ali to je zato što ja još nemam osećam i tek treba da budem otac - govorio je Terza.

- "Objasnila sam ti da mogu da te rastavim od trudne verenice i da mogu da se pomirim sa tobom nakon što ti izvređam celu porodicu, a sad idi igraj se sa detetom", prokomentariši njenu rečenicu - dodao je Darko.

- Mislim da me nije volela i da je zbog priče ušla u odnos sa mnom. Nju zanima samo popularnost i slava. Ne ljutim se, presekao sam u glavi što se tiče nje. Mi smo naš odnos završili i ona me u životu ne zanima. Ja kad sam video da provodi vreme sa drugima kopkalo me je i gledao sam da budem blizak sa njom da ne bih doživljavao neke stvari i da mogu u miru da privedem rijaliti kraju - nastavio je Terza.

- Ja sam rekla kod tebe u Šiša baru da mogu da ga vratim kad god hoću i to sam pokazala. Ja sam pokazala da sve ovo što ona priča nema veze s mozgom. Ja kad god sam bila sa njim meni je bilo stalo do njega - rekla je Sofija.

- Koliko si ponosna jer si pokazala da možeš da ga odvojiš od verenice, a samim tim i od deteta? - pitao je voditelj.

- Ja sebe ne smatram krivom ni u jednom trenutku. Ja njega ako volim drugi muškarac ne može da mi privuče pažnju. Naravno da nisam ponosna, ja sam to danas rekla da bih ga malo iznervirala. On je jedini krivac što je rastavljen, a ja ne osećam krivicu - govorila je ona.

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Autor: A. Nikolić