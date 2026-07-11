Čim se dere znači da se zaljubio: Bora uverava Aneli da je Filip lud za njom! (VIDEO)

Aneli ne može da sakrije koliko je pogađa sve što Filip uradi, pa je odmah nakon emisije "Pitanja novinara" otišla da priča sa Santanom jer misli da ga on najbolje poznaje.

Nakon emisije "Pitanja novinara" Aneli Ahmić razgovarala je u pabu "Prijatelji" sa Borom Santanom o ponašanju Filipa Đukića. Njoj je zapalo za oko da je on izleteo iz Bele kuće čim se emisija završila i da se osamio na doku, a Santana ju je uveravao da je to sve zato što se Đukić mnogo zaljubio u nju.

- On ovako kad beži i dere se znači da se zaljubio. Ovako se drao samo sa Marija Anom - rekao je Bora.

- On je prvi izašao iz emisije i otišao na dok - dodala je Aneli.

- Zaljubio se, zavela si ga opasno - dodao je Santana.

Inače, Aneli je tokom večerašnje emisije "Pitanja novinara" iskreno govorila o svom odnosu sa Filipom i iznela detalje njihovog razogovra iz kojeg je shvatila da mu nije toliki problem da sa njom bude u vezi ćerka Nora, nego Asmin Durdžić.

- On je meni beg od svih problema i svih priča kad se zagrlim sa njim. Ja tad osetim kao da sam na sedmom nebu i kao da nisam ovde kad sam sa njim. Mene sve boli, a kad provodim vreme sa njim bude mi prelepo i zaboravim na realnost. Ja sad dok sedim razmišljam i sramota me je nekih stvari koje su se desile, a nisu vezane za Filipa. Ja se pripremam kako ću zbog cele sramote nadalje da funkcionišem. Ja kad sam sa njim kao da sam na sedmom nebu i kao da sam neka zaljubljena curica. On je ponovo ponovio nešto što smo se dogovorili da takve stvari više neće da govori nego da ćemo da vidimo napolju. Mene je povredilo što je on tako reagovao jer on kao da mora da ponovi to. Njemu nije problem samo što ja imam ćerku nego i onaj tamo (Asmin) - govorila je Aneli.

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Autor: A. Nikolić