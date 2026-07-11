Kačavenda ne prestaje da pravi haos: Prati Janjuša u stopu i niže brutalne prozivke, sve se trese od njenog urlikanja! (VIDEO)

Kačavenda u cik zore žestoko zaratila sa Janjušem, brutalnim prozivkama zatresli su Belu kuću!

Milena Kačavenda i nakon emisije "Pitanja novinara" nastavila je u stopu da prati Marka Janjuševića Janjuša. Ona ga je sve vreme ometala dok je pravio večeru, dodavala mu jaja u tiganj, solila, ali i ređala žestoko prozivke.

- Gde si navikla tako? Dobro šmrčeš - rekao je Janjuš.

- Verujem da nisi video jer imam veći nos od mene - dodala je ona,

- kako ga usisavaš... Mani me se, ženo. Ti si prsla - govorio je Janjuš.

- Naravno, kao lajsna. Evo ti četiri jaja, jedno na drugo - nastavila je Milena,

- Meni je žao majke mi koliko si ti prsla - rekao je Janjuš.

- Ti si duševni čovek - dodala je Kačavenda.

- Šteta je majke mi. Nisi ti loša fizički, ali te je oborilo. Kako li ćeš ti napolju, ženo draga? Pomeri se, beži od mene budaletino bolesna. Ajde mrš odavde, sramoto jedna. Mrš od mene, budaletino jedna - rekao je on.

- Molim? Da čujem šta ćeš - rekla je Milena.

- Ti si za lečenje. Ti više nemaš šanse kod mene, to ti je valja jasno da si sa mnom završila i da sa mnom ne možeš da se pomiriš - poručio je Janjuš.

- Je l' ti sad lakše? Ti si jedna p*čkurina obolela. Objasni sebi, evo ti ogledalce. Imaš četiri banke, a raspadaš se kao Frankeštaj. Tebi neko da lupi jednu vaspitnu ti bi se raspao u delove - dodala je Kačavenda.

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Autor: A. Nikolić