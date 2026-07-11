Bivši zadrugar HITNO HOSPITALIZOVAN! Objavio fotke iz bolesničke postelje: Moralo je i to da se desi (FOTO)

Bivši učesnik Zadruge, Nenad Lazić, poznatiji kao Neca tiktoker, oglasio se na svojim socijalnim mrežama, otkrivši da je završio u bolnici!

Nenad Lazić, bivši učesnik rijalitija "Zadruga", poznatiji kao Neca tiktoker, zabrinuo je javnost zbog narušenog zdravstvenog stanja. Iako je na društvenim mrežama delovao vedro i raspoloženo, iznenada je šokirao svoje pratioce objavom iz bolnice.

Na snimku koji je podelio vidi se kako leži u bolničkom krevetu ozbiljnog izraza lica, a uz video je ostavio kratku, ali zagonetnu poruku koja je izazvala brojne reakcije i zabrinula njegove fanove.

- Moralo je i to da se desi - napisao je Nenad Lazić.

Borba sa viškom kilograma i operacija u Turskoj

Nakon što se nedavno podvrgao operaciji želuca, bivši zadrugar Nenad Lazić Neca drastično je promenio svoj izgled. On je operisao je želudac u Turskoj 2024. godine, te je sa 152 kilograma spao na 78.

- Ko ne reskira, taj ne profitira. Nije mi se sviđao moj fizički izgled. Jako sam lenj kad je u pitanju odlazak u teretanu. Naviknut sam na masnu hranu, jer volim jako da jedem, a u poslednjih par meseci sam se ugojio 30 kilograma. Kad sam video da moje zdravlje ispašta i ne mogu ni stvari da obučem u svojoj veličini, tad sam odlučio da odem u Tursku na operaciju. Čuo sam da je jedna klinika dobra za to. Bilo je tu dosta opcija, vagao sam dosta, a onda sam doneo odluku.Sad ne jedem mnogo. Kada sam se odlučio, onda su krenuli ljudi sa pričama koliko je operacija rizična. Kupio sam karte dve, onda je dalje sve krenulo - rekao je Neca svojevremeno.

Autor: Nikola Žugić