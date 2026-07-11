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Kod nas je 'volim te' svakodnevno: Peja blista od sreće, otkrio detalje odnosa sa Enom: Ja idem po kući i...

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Bivši učesnik "Elite 8", Jovan Pejić Peja, sin Zorana Pejića i Zlate Petrović, progovorio je detaljnije o odnosu sa Enom Čolić, s kojom je ljubav započeo u rijalitiju.

Kako je istakao, Peja misli da je pravi muškarac upravo onaj koji ume i da pokaže svoju slabost, tačnije, da zaplače.

Foto: TV Pink Printscreen

- Što se mene tiče, ja sam uvek pokazivao emocije, ja mislim da je pravi muškarac onaj koji zna i da zaplače. Jesam, ja sam bio u rijalitiju i plakao sam, ja svoju majku volim i svoje prijatelje. Kao što bi rekao pokojni Džej: "Ako si upoznao nekoga ko nikada nije zaplakao, beži od njega" - rekao je Peja gostujući u "Magazinu In", te je otkrio kada je Eni poslednji put rekao da je voli:

Ja sa Enom svakodnevno, malo pre kada sam krenuo od kuće rekao sam joj: "volim te najviše na svetu", zato mi je i rekla da moram da obučem ovu košulju pingvina, pošto ne idem sa njom. Kod nas je "volim te" svakodnevno

"Dve godine živimo zajedno, svašta joj se dopada kod mene"

Foto: Instagram.com

Iako se činilo da razlika u godinama kada je u pitanju ovaj ljubavni par će biti očigledna, to ipak nije bio slučaj, te je tako Peja otkrio šta misli, šta se Eni dopada najviše kod njega.

- Mi dve godine živimo zajedno, njoj se svašta dopada kod mene, najviše moja ta pažnja, što provodim s njom 24 sata, znam da je iznenadim u toku dana, znam i da pospremim po kući, da ne budem aljkav. Ko kaže da je muškarac, a da neće u kući da pere, to su muškarci koji su slabići koji hoće da se dokazuju ženama i umanjuju žene - rekao je Jovan i nastavio:

- Ja stavim slušalice, idem po kući vičem: "Važi, ljubavi, sve si u pravu", ali uvek dođemo na to da je Jovan bio za sve u pravu. Tih pet minuta, što kaže Ljuba, tada ona puca od emocije, grmi, nije dobro - rekao je Peja.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: Nikola Žugić

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