Kod nas je 'volim te' svakodnevno: Peja blista od sreće, otkrio detalje odnosa sa Enom: Ja idem po kući i...

Bivši učesnik "Elite 8", Jovan Pejić Peja, sin Zorana Pejića i Zlate Petrović, progovorio je detaljnije o odnosu sa Enom Čolić, s kojom je ljubav započeo u rijalitiju.

Kako je istakao, Peja misli da je pravi muškarac upravo onaj koji ume i da pokaže svoju slabost, tačnije, da zaplače.

- Što se mene tiče, ja sam uvek pokazivao emocije, ja mislim da je pravi muškarac onaj koji zna i da zaplače. Jesam, ja sam bio u rijalitiju i plakao sam, ja svoju majku volim i svoje prijatelje. Kao što bi rekao pokojni Džej: "Ako si upoznao nekoga ko nikada nije zaplakao, beži od njega" - rekao je Peja gostujući u "Magazinu In", te je otkrio kada je Eni poslednji put rekao da je voli:

Ja sa Enom svakodnevno, malo pre kada sam krenuo od kuće rekao sam joj: "volim te najviše na svetu", zato mi je i rekla da moram da obučem ovu košulju pingvina, pošto ne idem sa njom. Kod nas je "volim te" svakodnevno

"Dve godine živimo zajedno, svašta joj se dopada kod mene"

Iako se činilo da razlika u godinama kada je u pitanju ovaj ljubavni par će biti očigledna, to ipak nije bio slučaj, te je tako Peja otkrio šta misli, šta se Eni dopada najviše kod njega.

- Mi dve godine živimo zajedno, njoj se svašta dopada kod mene, najviše moja ta pažnja, što provodim s njom 24 sata, znam da je iznenadim u toku dana, znam i da pospremim po kući, da ne budem aljkav. Ko kaže da je muškarac, a da neće u kući da pere, to su muškarci koji su slabići koji hoće da se dokazuju ženama i umanjuju žene - rekao je Jovan i nastavio:

- Ja stavim slušalice, idem po kući vičem: "Važi, ljubavi, sve si u pravu", ali uvek dođemo na to da je Jovan bio za sve u pravu. Tih pet minuta, što kaže Ljuba, tada ona puca od emocije, grmi, nije dobro - rekao je Peja.

Autor: Nikola Žugić