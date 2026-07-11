Brutalan sud Stanije Dobrojević: Bez dlake na jeziku progovorila o sukobu Matore i Asmina, ali i o ljubavnim parovima Elite 9 (VIDEO)

Starleta za sam kraj današnje emisije iznela svoje mišljenje o nekim od gorućih tema najgledanijeg rijalitija u regionu!

U toku je radio-emisija "S mesta splačine" koju vode i uređuju Danilo Dača Virijević i Milena Kačavenda. Za sam kraj ugostili su Staniju Dobrojević koja je iznela svoje mišljenje o dešavanjima u Beloj kući, a prvo je komentarisala sukob Asmina Durdžića i Jovane Tomić Matore.

- Matora je njemu ispala prijatelj i izašla u susret samo zbog Nene koja gine za njega tri godine. Ona je Asminu jedini prijatelj u spoljnom svetu jer prijatelje nema. Matora mu jedina izašla susret, kao i vi koji ste planirali ko će da mu kuva, a onda vas je sve izdao - govorila je ona.

- Kako komentarišeš odnos Sofije i Terze? - pitao je Dača.

- Mislim da tu ljubavi nema. Kad je izašla afera Dane Terza je nju lako ostavio, a nije pokazao bol i tugu. Ja bih pala u krevet ne bih ustala dve nedelje. Sofiju smatraju ženom koja kad ima cilj ne bira sredstvo, ali je imala emociju prema Terzi. Ona je videla da jednom nije stao uz nju, opet je oprostio posle Daneta, ali to nije velika ljubav. Oni ostaju u odnosu da bi im bilo lakše ovde do kraja - rekla je Stanija.

- Da li vidiš emociju između Aneli i Filipa? - pitao je Dača.

- Ja sam videla to između njih još kad sam došla ovde. Mislim da je Filip u početku bio Anelinin inat Asminu, kakav Luka? Oni imaju neku emociju, gore jedno za drugim, imaju privlačnost i to nešto, ali je problem što on ne želi da odgaja tuđe dete, a ona je majko sa detetom. Mislim da bi njima odgovaralo da imaju ozvaničenu kombinaciju, samo ne ovde. Emocija i privlačnost postoji, smetaju im komentari ljudi, a to treba da puste niz vodu i budu ono što jesu - nastavila je Stanija.

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Autor: A. Nikolić