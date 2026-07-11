Vrelo, vrelije, Anđela Đuričić: Curi znoj sa bivše učesnice Elite, snimala se u uskom trikou (FOTO)

Nekadašnja učesnica "Elite 8", tačnije, vicešampionka pomenute sezone, Anđela Đuričić, jednim snimkom usijala je društvene mreže!

Anđela Đuričić, prvi put se pojavila u petoj sezoni rijalitija "Zadruga", nakon čega je učestvovala i u narednoj, pa potom i u "Eliti 8", kada je zauzela visoko drugo mesto u superfinalu, dok je njen, sada već, bivši dečko Nenad Marinković Gastoz odneo pobedu.

Ona je objavila snimak iz teretane na kojem pokazuje svoju opremu za vežbanje. Ona se snimala iz svoh uglova i pratiocima pokazala kako joj stoji uzak triko u kojem trenira.

Bivša zadrugarka pokazala je tom prilikom lepo izvajane noge , zadnjicu, ali i silikonske grudi. Sigurno je Anđela dobila mnogo poruka od muškaraca nakon ove objave, dok se svi pitaju da li će se pomiriti sa Nenadom Marinkovićem Gastozom.

Filip Car: "Mnogo volim Anđelu"

Bivša rijaliti učesnica Anđela Đuričić posetila je rodno mesto Filipa Cara i time podigla ogromnu prašinu u javnosti. Oglasio se i sam Car kako bi razjasnio u kakvom su zapravo odnosu.

Anđela je bila u Sloveniji, pa smo se dogovorili da svrati do mene, jer se zaista nismo dugo videli i jako mi je drago bilo što je došla. Bilo nam je super, družili smo se i uživali. Ona je stvarno moj pravi prijatelj i neko koga jako volim, posebna je i znam da me takođe voli i poštuje. Voleo bih da još jednom ovo leto dođe da se kupamo, izlazimo i družimo. Oboje smo prošli poslednjih par godina veoma teške periode, mnogo rijalitija, ljubavnih brodoloma i svega je iza nas i onda se razumemo i nekako je drugačije kad je neko prošao istim putem da te razume. Ne znam jednostavno rečima opisati koliko mi je stalo do nje kao prijatelja i da je dobro, da je nasmejana i srećna jer zaista to zaslužuje - rekao je Filip Car za Pink.rs i dodao:

Ona i ja smo rođeni na isti dan i oboje potičemo iz porodica koje nisu uobičajene kada su rijaliti igrači u pitanju, malo i mi i naše porodice odskačemo od većine tamo, a kako sam rekao, jedno drugo razumemo i volimo da se šalimo i onda stvarno bude super. Jako bi voleo da dođe ponovo na malo duže i da upozna celu moju porodicu, prijatelje i sve jer mislim da smo ja i ona prijatelji za života

Autor: Nikola Žugić