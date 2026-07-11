Isplivala istina! Peja progovorio, evo u kakvom su odnosu sada Miki i Ena: Video je da ona i ja...

Odnos Mikija Dudića s bratom Jovanom Pejićem Pejom i njegovom devojkom Enom Čolić, čiju ljubav je Miki pratio u "Eliti 8", naleteo je na nekoliko kamena spoticanja, a sada je Peja otkrio šta je zapravo istina kada je ovaj odnos u pitanju.

Jovan Pejić Peja, bivši učesnik "Elite 8", u rijalitiju je upoznao Enu Čolić, sa kojom je otpočeo vezu koja traje i dan-danas, a s obzirom na to da je njegov polubrat, Miki Dudić, imao oprečne komentare na njen račun, sudeći po prethodnoj sezoni koju je pratio, Peja je sada, gostujući u "Magazinu In" otkrio u kakvim su zapravo oni sada odnosima.

- "Miki Dudić progovorio o Eni i Peji: Ona je potencijalna snajka, otkrio šta se dogodilo nakon njegovog izlaska iz Elite" - glasio je naslov koji je Snežana pročitala.

- Jesu, varnice su se stišale. Miki poštuje moj izbor, samo sada kada je izašao, video je da Ena i ja lepo funkcionišemo. Kada smo bili unutra, zatvoren prostor. Ja bih isto tako da ne znam kako se odvija situacija, da sam bio posle svog brata, isto rekao. Ja ništa mom bratu ne zameram, Ena mu ne zamera, ja porodicu itekako poštujem. Sada je sve super - rekao je Peja.

"Koji normalan mozak bi to prihvatio?"

Podsetimo, pre nekoliko meseci, Miki je odgovaraju na pitanja u okviru emisije "Pitanja novinara", žestoko razvezao jezik o svojoj snajki.

- Nisam je upoznao, imao sam susret sa takvim devojkama. Ona je temperamentna, uvek vuče na svoju korist i dobija na svoju borbenost, ali u poređenju sa mojim bratom zapitao sam se da li će biti dobar spoj. Zbog onoga što je izgovarala mom bratu stvorio sam lošu sliku, bavila se noćnim poslovima... To nije loše borila se da zaradi i omogući za bolji život. Ona se hvalila kako uvek ima glavni separe, zna ekipe, magupe i na osnovu tog ponašanja poistovetio sam sa nekim tipom devojke koju sam upoznao kroz život jer se bavim muzikom i dosta sam profila upoznao. Verujem da je njima lepo, čuo sam da se lepo slažu, ali... Ja ne mogu da budem licemeran i kažem da sam srećan, ali nikoga ne mogu da osuđujem. Analizirajući neke stvari imam dozu opreza da mu ukažem kao stariji brat jer sam imao pogrešne poteze - rekao je Miki.

- Kakve snimke Ene Čolić je video Hasan pa se zgozio? - pitao je Darko.

- To je bilo dok je trajala "Elita 8", Hasan je bio sa Eninim ujakom, Asmin se uključio i branio svoje dete i rekao je da će da objavi snimke koje ne bi želela da vidi. Hasan je čuo za snimke, a ne video, tu sam pobrkao lončiće - govorio je Dudić.

- Da li se stidiš što je deo vaše familije? - pitao je Darko.

- Pa ona ništa nije zvanično... Koji normalan mozak prihvatio posle svih dešavanja i tek tako pobrisao to? Moja majka je bila vređana na najstrašniji način. Ja ne mogu da cenim to i da gledam kao njen plus, samo mogu da gledam šta može njemu da se desi kad njoj ne bude po volji. Možda su se neke stvari promenile, bio sam i ja problematičan. Ne mogu da imam savršeno mišljenje. Ja mu se ovako javno obraćam, možda ne treba, ali bitno mi je da je on obavešten šta ja mislim i da zna... On oseća ljubavni odnos sa njom, povezanost i strast, ali treba neko hladnije glave da mu kaže ko ga najviše voli na svetu - govorio je Miki.

Autor: Nikola Žugić