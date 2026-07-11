To je bio najlepši prizor koji smo videli: Durdžići progovorili o smeškanju Asmina i Stanije! Mevlida i Mustafa nikad iskrenije o Majinim tvrdnjama da je u braku bilo ljubavnih afera! (VIDEO)

Roditelji Asmina Durdžića u programu uživo pričali su o svemu što se njihovom sinu dešava u najlgedanijem rijalitiju u regionu!

U novom izdanju emisije "Pitao bih za druga" voditeljke Maša Mihailović i Anastasija Buđić u uživo program RED televizije uključile su roditelje Asmina Durdžića, Melvidu i Mustafu.

- Asmin je žustra vređao Majinog oca, rekao je da je narkoman, a Maja se drznula za vas dvašta da kaže, pomenuti ste i da ste imali odnose sa ćerkom, a onda ništa ne veži i završte ispod jorgana. Kako vi kao porodica gledate na sve to? - govorila je Anastasija.

- Što se tiče te raspave taj dan što je bila to nije lepo ni što je on vređao oca, ali je ona mnogo teže reči izgovorila. Ono što je on izgovorila ja ne znam da li ima nešto gore i teže od toga što je izgovorila. Mi smo to čuli od Aneli, ona je ponovila, ali Aneli nije takve reči izgovorila. Ja to nikad neću da oprostim, a ni da pređem preko toga. Njihove jorgan planine me ne zanimaju. Ja ne mogu da određujem sa kim će on da bude i da li će biti sa njom, a ako on misli da će biti želim mu svu sreću. Ja nju neću da vređam, ali preko toga ne mogu da pređem i neću - govorila je Melvida.

- Ne znam šta da kažem u ovom momentu, nekad napišem glup status na Fejsbuku da bih provocirao hejtere. Bitno je ko šta kaže. Ako nešto kaže moja supruga, deca ili komšije za mene to ima težinu, a ne ako kaže Maja - rekao je Mustafa.

- Kako se osećate jer on prelazi preko takvih stvari? - pitala je Maša.

- Ne mogu da tražim da se žrtvuje zbog izrečenih laži i da ne oprašta. Ja njega smatram dovoljno jakim i da radi momentalno kako misli da je za njega najbolje - dodao je Durdžić.

- Koliko Vas oogađaju reči da ste imali afere dok ste bili u braku sa Melvidom? - pitala je Anastasija.

- Ja ću na ovo pitanje da odgovorim. Živim sa mužem 40 godina, odhranili troje dece. On kad je bio mlad ne znam da li postoji čovek koji nije pogledao drugu ženu koja je lepa i zgodna. U svakom braku ima lepog i ružnog, ali to se sve stabilizuje i mi živimo normalan život, a hvala Bogu da je to tako - govorila je Melvida.

- Mi smo se jednom sreli sa mojim školskim drugom i on mu je rekao: "Lep si Asmine, ali tata ti je bio lepši". Žene su htele da me upoznaju, ali da sam imao te afere i dovodio druge žene ne. Ja imam godinama Fejsbuk i ona nikad ne gleda šta pišem jer mi veruje. Šta mi treba pored ovakve žene? Ja ne gledam te plastične korekcije, meni je karakter bitan - govorio je Mustafa.

- Moram da vas pitam za osmeh koji je upućen Staniji. Kako vi to kao roditelji vidite? - pitala je Anastasija.

- Jako pozitivno, zašto se ne bi osmehnuo devojci koju je voleo? - rekao je Mustafa.

- To je bio najlepši prizor u "Eliti" koji smo mogli da vidimo - dodala je Melvida.

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Autor: A. Nikolić