Uživo na Pinku: Ivana Šopić stigla u Elitu, počinju poslednje Nominacije u Eliti 9!

Večeras od 23 časa na televiziji Pink pratite "Nominacije", sigurno će biti burno!

Večeras će u najgledanijem rijalitiju u regionu "Elita 9" biti jako uzbudljivo, jer je na programu još jedno izdanje emisije "Nominacije", koju će voditi Ivana Šopić.

Pred takmičarima je izuzetno težak zadatak i moraće da donesu odluku između Asmina Durdžića i Sofije Janićijević. Tokom večeri, učesnici će iznositi svoja iskrena mišljenja o njima, analizirati njihove postupke, odnose i ponašanje u Beloj kući, a zatim će jednog od njih poslati u izolaciju, čime će mu ozbiljno ugroziti dalji boravak u rijalitiju, koji se približava samoj završnici.

Poznato je da su upravo emisije "Nominacije" među najemotivnijim i najnapetijim večerima u "Eliti", budući da tada isplivavaju dugo skrivane emocije, sukobi, savezništva i neočekivani obrti, pa nema sumnje da će i ovoga puta gledaoci biti svedoci iskrenih ispovesti i žestokih rasprava.

Na samom kraju emisije, voditeljka Ivana Šopić saopštiće i konačne rezultate nominacija, otkriće kog učesnika je nominisala publika, kao i koga su za odlazak u duel odabrali takmičari iz Odabranih.

Da li će presuditi emocije, loši međuljudski odnosi ili taktička igra pred veliko finale, ostaje da saznamo večeras u novom izdanju emisije "Nominacije".

Autor: A. Nikolić