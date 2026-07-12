NASTAVILI SA PRLJAVIM VEŠOM: Aneli ne štedi Asmina, poručila mu da će za starateljstvo boriti na sudu, on šokirao stavom: Moja ćerka neće upoznati moju devojku (VIDEO)

Njihovo suočavanje su mesecima čekali!

Nakon pauze za reklame, voditeljka Ivana Šopić se vratila u Belu kuću, te je Aneli Ahmić nastavila nomaciju nakon sukoba sa Stanijom Dobrojević u kojoj su rekli jedna drugoj sve u lice:

- Rekla smo jedna drugoj svašta, ali ja ću tek sada da pričam o njoj i njemu, a sada ću pričati o Asminu. Ti si najveće smeće, vređao si mi porodicu i mene, ali nisam zaslužila neke stvari, ti si se na meni iživljavao, radio si mi o glavi, a kada si ušao vode, rekao si da nisi ušao ovde da rešiš problem sa ćerkom, i meni je drago što si priznao, ja sam znala da ovde od dogovora nema ništa, naše rešenje je sud, a ja ti kao ocu nikada ne bih zabraila da vidiš, ali mi je bilo čudno što si mi rekao da se ti i ja nećemo čuti, ali hoćemo, baš zbog Nore. NIkada ti ne bih branila da vidiš svoju ćerku, uvek možeš doći njoj na noge, ali ne bih da moje dete prolazi nešto sa tobom i Majom - rekla je Aneli.

- Moja ćerka neće upoznati nijednu moju devojku - rekao je Asmin.

- Meni je bitno da moje dete vidi da si ti stabilan čovek, ja sam stabilna i stabilnija od vas, i to sam pokazala - rekla je Aneli.

- Ti gledaj sebe i svoje veze, što si ih upoznavala sa svojim momcima - rekao je Asmin.

- Ja sam se opekla i to je to, zato i kažem. Ti moraš da shvatiš da je veći blam ono što ti radiš, moji odnos sa Filipom je prelep, a tvoj je problem, vide svi šta si ti kao otac jednog deteta gledao kako tvoja porodica neće gledati tvoj odnos ovde, a dopustio si da gledaju kako se priča da tvoj otac opšti sa tvojom sestrom, mene je blam svega, blam me je cele priče, a svaki dan mislim na svoj izlazak. Nora ima pet i po godina, sada postaje svesna, ja ću da kažem da je ovo jedna serija da se ona ne nervira - rekla je Aneli.

- Ovo nije serija, ja ću reći istinu sve - dodao je Asmin.

- Ti si govorio o mom bratu sve najgore - rekla je Aneli.

- Ti si pričala o mom bratu, pominjala moju snajku, vređala je - dodao je Asmin.

- Iznosio si bljuvoine o mom bratu, o mom ocu - rekla je Aneli.

- Sve što sam rekao je istina. Arman je plaćao sahranu tvom ocu, a Sita je uzela pare iz moj torbe kako bi imala da ode kući, znaš i sama šta je sve bilo tada - rekao je Asmin.

- Ti da pominješ mog oca, sram te bilo - dodala je Aneli.

- Moram da kažem da kažem da su neke stvari laž što je rečeno ovde, a i to što se Asmin dogovarao sa ljudima ko će šta njemu ovde da radi, i ko će da mu pomaže, ali to nema veze sa tim, mene Asmin ne zanima, i to sve što je pričao za mog brata i moju porodicu mi je dno dna - rekla je Aneli.

- Sofija ti si smeće raspalo, iskreno ja sam sa Milicom u sukobu, ali Barbara nije kriva, i to što si je pominjala je jadno baš, da ne pominjem to što si radila sa dedom, to je sramota, ljubavnica prava. Nominovaću Asmina naravno - rekla je Aneli.

- Meni ova osoba, nema pravo da kaže bilo šta, ona je pokazala ko je i šta je - rekla je Sofija.

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Autor: N.B.