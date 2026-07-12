Ovako izgleda milioner u lamburdžiniju: Matora svojim performansom ismejala Asmina! Uroš upropastio Sofiju, pa se obrušio na Alibabu: Filip Car će biti tvoja karma! (VIDEO)

Takmičari Elite su popadali od smeha zbog Matorinog performansa.

U toku je emisija ''Izbacivanje'', a takmičari večeras biraju između Asmina Durdžića i Sofije Janićijević, a voditeljka Ivana Šopić je dala reč Jovani Tomić Matoroj.

- Mislim da si kvarna Sofija. Ti si zamislila u glavi šta želiš da postigneš i ideš ka tome, koristiš sve metode. Juče si bila najiskrenija,a i tvoj osmeh večeras je bio iskre. Ja vidim želju da ti njega razvališ. Htela si da budeš u vezi sa njim, ali vam veza posle one velike svađe nikad nije bila iskrena. Cilj ti je ga unakaziš i da do kraj apokažeš njegovo lice. Nisi osoba sa kojom bih imnala bliži odnos. Trebala bi bar da osetiš sramotu kad spominješ Barbaru u svađama. Asmine, tebi ću pokazati kako izgleda milioner iz lamburdžinija. Čovek bez blama dolazi u emisiju ovako, a milioner. Šaljem njega - rekla je Matora.

- Krenuću sa k*rvom, završiću sa p*čkom. Pokazala je da ima želudac kao bunar, može da opšti sa dedama. Pokazala je da je rasturačica brakova i animir dama. Moja pravda je napokon došla ove sezone. Ni lj od ljubavi, ni e od emocija. Karma će joj vraitit za sve što je radila Milici i drugim ženama. Kakva majka, takva ćerka. Asminovi ne mogu od sramote da izađu na ulicu. Pokazao je da j eloš otac, sin i brat. U želji da zagzi Aneli je zgazio sam sebe i uništio je sam sebe.Bruka i sramota će mu ostati večna. Karma će mu biti Filip Car! Pokazao je da je loš emotivni partner. Ja ću kokice da grickam dok čitam po portalima kako ga jedna po jedna osoba rešava. Bodi mist i vibrator mnogo govore o njemu. Njega šaljem - rekao je Uroš.

- Terza i nakon dve godine nije upoznao Sofiju, gleda je pogrešnim očima. Mislim da je Terza tek shvatio da je sve ono što je uradio, da je uradio sa nevrednom osobom. Hladna, prazna i istrošena devojka! Smeće kao ova devojka do sad ovde nije bilo. Asmin mi je vređao dete i ja preko toga ne prelazim. Ušao si sa najboljom podlogom i onda si za tri meseca ukazio i sebe i svoju porodicu. Tek si večeras rekao pravo mišljenje o njoj i Filipu - rekao je Bebica.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić