Sadio si sa đavolima, sad ti se svaka tikva razbija o glavu! Bukti rat Miće i Sofije, on joj sručio surovu istinu, pa zakucao Asmina (VIDEO)

Ispalio rafal istine, više nije mogao da ćuti.

U toku je emisija ''Izbacivanje'', a takmičari večeras biraju između Asmina Durdžića i Sofije Janićijević, a voditeljka Ivana Šopić je dala reč Lepom Mići.

- Terza i Sofija nisu uspeli, nisu imali snagu. Kad god zagusti on bi odlazio. Ona je mene nakon svega stavila u koš sa monstrumima. Ona je neko ko voli da laže. Ona je mene prodala da bi bila u pozitivnoj priči dok brani Staniju - rekao je Mića.

- Ti si mi rekao da se vratim kod svog makroa - rekla je Sofija.

- To si pogrešno čula. Nikad nisam to rekao - rekao je Mića.

- Treba ti se kila od Daneta u usta staviti - rekla je Aneli.

- Ti si dečkić u odnosu na ove sa kojima je ona bila - rekla je Aneli.

- Od tog ternutka si mi se zgadio - rekla je Sofija.

- Ja ti nisam Dane, mene šaltati nećeš! - rekao je Mića.

- Gde mi je bio makro kad si mi delo budžet? - pitala je Sofija.

- Oa devojka je u ozbiljnom problemu. Prodala me zbog Stanije, ona ne ceni ništa. Za sat vrema ćeš plakati od svoje tuge. Istina je da si jedna moralna nula i moralno posrnuće. Kako ćeš oca pogledati u oči? A njega su unakatile bivša partnerka i sadašnja devojka. Biću prema tebi za stolom okej, iako smo napolju imalo problem. Ti si doživeo da se o tebi pričaju najmorbidnije stvari. Tebe niko nije osudoio kad si govorio najgore stvari. Sebi si sve dozvolio. Sadio si sa đavolima i sad ti se svaka tikva o glavu razbila. O tebi imam samo najgore! - rekao je Mića.

Autor: A.Anđić