Ivana Šopić saopštila odluku: Evo ko će se boriti za opstanak u Eliti (VIDEO)

Ovo mnogi nisu očekivali!

Voditeljka Ivana Šopić saopštila je učesnicima da Asmin Durdžić ide u izolaciju i da je on prvi nominovani takmičar.

- Hteli su malo da mi i popuše k*rac večeras, niko mi ništa direktno nije rekao od onih sa kojim sam imao sukob. Ja sam pokazao ko su oni, a ko sam ja. Ja sam od prvog dana isti! Izvojio bih Terzu, Anđela i Janjuša. Janjuševa nominacija me najviše pogodila, jer je on jedini koji nikome ne puši k*rac - rekao je Asmin.

- Nisa, očekivala da će da ostavi čoveka koji mu je niko i ništa. Smejala sam se jer mislim da ne misli ono što mi je rekao. Ako je moj greh jer sam se smejala onda ću ga nositi sa sobom. Ja osećam njega i moj osmeh je samo demant na njegovu nominaciju mene, da je zaobišao istonu, a da je pričao onako kako treba da se čuje ovde - rekla je Sofija.

Od strane odabranih nominovana je Aneli Ahmić, a od strane gledalaca Sandra Todić.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić