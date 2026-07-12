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Šta sam doživela, moram da spavam sa pacijentom i njegovom devojkom! Aneli kuka na sav glas, naterala Maju i Asmina da joj vrate dušek (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Uspela da istera po svome.

Asmin Durdžić ipak je morao da vrati dušek Aneli Ahmić koji je uzeo da bi on i Maja Marinković imali dva.

- Uzećemo duplo! - rekao je Asmin.

- Stavi joj tamo pa nek uzme ona - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Neće ona spavati pored nas - rekao je Asmin.

- Ne znam šta joj je - rekla je Maja.

- Unakazila se i sad hoće žrtvu da napravim od nje - rekao je Asmin.

- Majko moja šta sam doživela, da spavam sa pacijentom i njegovom devojkom - rekla je Aneli.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić

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