Šta sam doživela, moram da spavam sa pacijentom i njegovom devojkom! Aneli kuka na sav glas, naterala Maju i Asmina da joj vrate dušek (VIDEO)

Uspela da istera po svome.
Asmin Durdžić ipak je morao da vrati dušek Aneli Ahmić koji je uzeo da bi on i Maja Marinković imali dva.
- Uzećemo duplo! - rekao je Asmin.
- Stavi joj tamo pa nek uzme ona - rekla je Maja.
- Neće ona spavati pored nas - rekao je Asmin.
- Ne znam šta joj je - rekla je Maja.
- Unakazila se i sad hoće žrtvu da napravim od nje - rekao je Asmin.
- Majko moja šta sam doživela, da spavam sa pacijentom i njegovom devojkom - rekla je Aneli.
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Autor: A.Anđić