Poslednje nominacije u Eliti 9 izazvale rusvaj! Terza se s gorčinom u grlu obratio Sofiji, Maja pokazala da joj Stanija drma tlo pod nogama, Aneli ušla u klinč sa Asminom, a evo ko će se boriti za opstanak!

Poslednje nominacije u ''Eliti'' svakako će se pamtiti. Ova noć otkrila je šta učesnici misli jedni o drugima, a svakako se reći da tenzija u Beloj kući nije splasla do poslednjih trenutaka, kada je voditeljka Ivana Šopić saopštila ko će se boriti za opstanak u rijalitiju.

Tokom noći za nama, učesnici su imali priliku da u poslednim ''Nominacijama'' u ''Eliti 9'' otkriju šta misle o ovonedeljnim potrčcima Asminu Durdžiću i Sofiji Janićijević. Dok su jedni na veoma emotivan način govorili, drugi se ipak nisu suzdržavali da pokažu netrpeljivost prema njima. Voditeljka Ivana Šopić na samom kraju večeri je otkrila ko je nominovan od strane Odabranih, kao i ko je dobio najmanju podršku publike.

Borislav Terzić Terza obratio se svojoj bivšoj devojci Sofiji Janićijević, te je u veoma iskrenom izlaganju istakao da je kasno video njeno pravo lice, kao i da je njen jedini cilj da ''muze'' ljude za novac i okoristi se.

Maja Marinković rešila je da se usled svog izlaganja izvini porodoci svog momka Asmina Durdžića koju je veoma izvređala u proteklom periodu, a potom je izvređala Sofiju Janićijević, koja je do skoro očijukala sa njenim momkom.

Maja Marinković pokazala je svoju nemoć po ko zna koji put, te je za vreme nominacije Stanije Dobrojević, ona rešila da joj polije stvari, zbog loših reči koje je uputila na račun njene veze sa Asminom Durdžićem.

Stanija Dobrojević veoma je izrevoltirala Maju Marinković, koja ju je ispolivala vodom, te je pokazala da je veoma sujetna, ljubomorna i ogoršena kada je reč o njoj.

Aneli Ahmić poručila je svom bivšem momku, Asminu Durdžiću da će se za starateljstvo nad Norom boriti na sudu, te je izrekla niz žestokih uvreda na njegov račun.

Voditeljka Ivana Šopić saopštila je učesnicima da Asmin Durdžić ide u izolaciju i da je on prvi nominovani takmičar.

Od strane odabranih nominovana je Aneli Ahmić, a od strane gledalaca Sandra Todić.

Autor: S.Z.