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Prepoznajete li voditelja sa slike?! Danas raskrinkava živote učesnika Elite, a nekad je izgledao potpuno drugačije! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: PINK.RS ||

Jovan Ilić, poznatiji javnosti kao Joca Novinar, danas važi za jedno od najprepoznatljivijih TV lica kada su u pitanju dešavanja iz najgledanijeg rijalitija svih vremena. Kao autor i voditelj emisije „Rijaliti rešetanje“, stekao je reputaciju novinara koji bez zadrške postavlja pitanja i otkriva detalje koji intrigiraju javnost.

Pored britkog jezika i upečatljivog načina vođenja emisija, Joca je prepoznatljiv i po ekscentričnim modnim izdanjima. Njegove odvažne odevne kombinacije često izazivaju komentare na društvenim mrežama, a mnogi ga smatraju jednim od najoriginalnijih voditelja na domaćoj televizijskoj sceni.

Foto: Pink.rs/Jelena Simonović

Ipak, malo ko zna kako je izgledao pre nego što je postao javna ličnost, te je portal Elita.ra došao u posed njegovih fotografija iz mlađih dan. Fotografije iz mladosti pokazuju potpuno drugačije izdanje Joce Novinara bez prepoznatljivih stajlinga i imidža po kojem je danas poznat. Mnogi su saglasni da ga na prvi pogled gotovo ne bi prepoznali, dok drugi smatraju da se njegov prepoznatljiv osmeh nije promenio ni posle svih ovih godina.

Foto: PINK.RS

Jedno je sigurno, a to je da od prvih dana do danas, Jovan Ilić je izgradio autentičan stil i prepoznatljiv identitet koji ga izdvaja na domaćoj medijskoj sceni.

Foto: PINK.RS

Autor: S.Z.

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