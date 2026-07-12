Ko ne nosi te vrednosti u sebi, ne može biti moja snajka: Mustafa zahteva da Asminova partnerka ispunjava njegova pravila kako bi bila dostojna njegovog sina, ovim potkačio Maju?!

Otac Asmina Durdžića, aktuelnog učesnika ''Elite 9'', Mustafa Durdžić, neretko na svom Facebook profilu izaziva veliku pražnju svojim objavama, te je tako najnovijom objavom podigao veliku prašinu.

Mustafa Durdžić svakodnevno komentariše aktuelna zbivanja u Beloj kući, te tako neretko ume da prokomentariše ljubavne peripetije svog sina Asmina Durdžića. Novom objavom na svom Facebook profilu podigao je veliku prešinu. Naime, tokom aktivnog učešća njegovog sina u najgledanijem rijalitiju svih vremena, pokrenula se tema o tome kakva devojka bi bila pravi izbor za njegovog sina.

Mustafa nije okolišao, te je javno otkrio kakvu devojku želi za svog sina, a mnogi smatraju da njegova sadašnja partnerka Maja Marinković ne ispunjava ove standarde.

- Ko god želi da bude Mustafina snajka, mora da zna jedno: Kod mene se cene red, rad i disciplina. Radnim danima ustajanje u pet, jer život se gradi od discipline. Neradnim danima nek' ustaje kad hoće, to je sloboda koju poštujem. Mora da bude čestita, odgovorna i dobra majka, jer porodica je temelj svakog čoveka. A ono najvažnije, mora poštovati svog muža, kao što on mora poštovati nju. Ko ne nosi te vrednosti u sebi, ne može biti deo moje kuće - zaključio je Mustafa.

Autor: S.Z.