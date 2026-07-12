LEONA ĆE CELO LETO PROVESTI KOD MENE: Filip Car progovorio o ćerkici, pa otkrio u kakvom je sada odnosu majkom njegovog deteta (VIDEO)

Joca Novinar boravio je u Crikvenici, gde je obavio ekskluzivan razgovor sa Filipom Carem, jednim od najaktuelnijih bivših rijaliti učesnika, čije se ime poslednjih dana gotovo svakodnevno pominje u kontekstu aktuelne sezone “Elite 9”. Iako nije deo rijalitija, Car je i dalje jedna od glavnih tema među učesnicima. U otvorenom razgovoru sa Jocom, Filip je bez zadrške govorio o svim aktuelnim dešavanjima i odnosima koji tresu “Elitu 9”.

Filip Car na samom početku razgovora sa voditeljem Jovanom Ilićem - Jocom novinarem, progovorio je o svom odnosu sa nekadašnjom partnerkom Aleksandrom Nikolić s kojom je dobio ćerkicu Leonu, te je priznao da su oni uspeli da prevaziđu nesuglasice i dogovore se oko odgajanja njihove naslednice i pronađu zajednički jezik.

Care, šta se dešava u tvom privatnom životu?

- Sa ćerkicom je sve kako treba, dobro je sve. Ovo je jedan period kad mi sve ide kako treba, iskren da budem. Što se tiče Aleksandre Nikolić, o njenom životu ne znam sada mnogo, imamo odličan odnos kada je u pitanju reč o našoj ćerkici. Evo, sada ću da kažem, Leona će provesti celu sezonu u Hrvatskoj. Aleksandra se malo povukla iz medija, iz njenih nekih privatnih razloga, ona zna najbolje zbog čega. Ćerkica je bila ovde, ali ovog puta će biti duže. Aleksandra i ja ne želimo da toliko prikazujemo dete i da je medijski eksponiramo. Deci je sigurno zanimljivije kad su na moru, dolaze deca od mojih rođaka. Naravno, detetu je uvek potrebna majka, ali dobro. E, sad, mi smo započeli odnos u rijalitiju, to je činjenica, ljudi se vezuju nekako za taj naš odnos. Formirala se ta neka podrška ljudi, jer je ona bila pre mene sa Dejanom, pa sada je problem nastao tu oko tih ljudi koji nas prate, jer je to nezahvalna publika. Umesto ljudima da bude drago jer smo dogovor napravili oko deteta i jer smo spustili loptu, pronašli zajednički jezik kao roditelji, jer kao partneri nismo mogli, oni napadaju.

Autor: S.Z.