Ona je prelepa, prezgodna i posebna: Filip Car vinuo Anđelu Đuričić u nebesa, potvrdio glasine o njenom raskidu, pa otkrio na kakvoj su relaciji: Nikad sebi neću oprostiti što sam je pustio...

Joca Novinar boravio je u Crikvenici, gde je obavio ekskluzivan razgovor sa Filipom Carem, jednim od najaktuelnijih bivših rijaliti učesnika, čije se ime poslednjih dana gotovo svakodnevno pominje u kontekstu aktuelne sezone “Elite 9”. Iako nije deo rijalitija, Car je i dalje jedna od glavnih tema među učesnicima. U otvorenom razgovoru sa Jocom, Filip je bez zadrške govorio o svim aktuelnim dešavanjima i odnosima koji tresu “Elitu 9”.

Iako nije učesnik ove sezone, Filip Car i dalje je jedna od najaktuelnijih tema u “Eliti 9”. Njegovo ime gotovo svakodnevno se provlači kroz rasprave učesnika, a spekulacije o njemu ne prestaju. Upravo zato, Filip je u emisiji “Rijaliti resetanje”, čiji je autor i voditelj Joca Novinar, otvoreno govorio o svim aktuelnim dešavanjima, komentarima koji se tiču njegovog imena, ali i o svom privatnom životu.

Care, mnoge zanima kakav je to sad tvoj emotivni status?

- Ljudima je sada tamu-tema taj odnos sa Anđelom. Ne mogu ljudi da veruju da se Anđela i ja družimo. Sve je u oku posmatrača, kako ko posmatra. Kad se neki kadar napravi, može svako da protumači, to je tako. Nikada neću sebi oprostiti što sam je pustio da srlja u neku grešku u ''Zadruzi 5''. Međutim, eto, sad je tako kako jeste. U suštini, kad se crta podvuče, među nama je veoma puno poštovanja, cenimo se i dobri smo, to je istina. Mi smo konstantno u kontaktu, a ljudi misle nešto sad smo krenuli da se viđamo, pa da se desio tu neki odnos koji je više od prijateljstva. Ona i Jovana Ljubisavljević su dve devojke s kojima sam dobar veoma ostao, nikada me nisu uvredile. Anđela je jedna ispravna i vredna cura, ali je u jednom trenutku posrnula, krenula je tim krivim putem, ali dobro, to je prošlo.

Kako je bilo Anđeli i tebi kad ste se videli?

- Nismo se videli tri godine, bilo nam je super. Dogovarali smo se bili da se vidimo, ali imali smo nekakve obaveze. Ona neke ljubavne tu peripetije je imala.

Šta je sa Gastozom i njom, da li su zajedno?

- Jasno je da nisu. Mislim to je jasno kao dan. Ja nisam neko ko previše pita, ne želim da se mešam u to. Anđela je jedna prelepa, prezgodna i posebna devojka. Ona je privatno veliki car, ima taj svoj vojnički način življenja, ali moram da kažem da je osoba koja kapira moje sve šale, super je ona lik.

Kakav je tvoj emotivni status?

- Javljaju se meni devojke, ne znam što. Nisam lep, ni zgodan, a ni bogat. Žene mi nisu prioritet, dosta mi se dešavalo nekih stvari tih, ali sad trenutno o tome ne mislim. Nemam nikakvu vezu, nikakav ljubavni odnos i nisam zaljubljen.

Autor: S.Z.