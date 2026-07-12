UGOSTIĆU GA DA MI DRŽI SUNCOBRAN: Filip Car prognozira Majin emotivni krah kada shvati da više nema šanse kod njega, žestoko opleo po Takiju, a Asmina poziva u Crikvenicu!

Joca Novinar boravio je u Crikvenici, gde je obavio ekskluzivan razgovor sa Filipom Carem, jednim od najaktuelnijih bivših rijaliti učesnika, čije se ime poslednjih dana gotovo svakodnevno pominje u kontekstu aktuelne sezone “Elite 9”. Iako nije deo rijalitija, Car je i dalje jedna od glavnih tema među učesnicima. U otvorenom razgovoru sa Jocom, Filip je bez zadrške govorio o svim aktuelnim dešavanjima i odnosima koji tresu “Elitu 9”.

Filip Car na samom početku razgovora sa voditeljem Jovanom Ilićem - Jocom novinarem, progovorio je o odnosu Maje Marinković i Asmina Durdžića, te je prokomentarisao kakav epilog sledi u njihovoj vezi, pa se dotakao i njenog oca Radomira Takija Marinkovića.

- Spominju me svakodnevno i konstantno sam meta komentarisanja. U rijalitiju ima ovkavih i onakvih, a oni su krindž priča. Ja sam u nekim svojim ljubavnim odnosima svađao, vređao. Neka oni vređaju porodice međusobno, ali čemu vređanje tuđih. On je rekao kad izađe napolje da će doći ovde da se obračunamo. On je govorio o meni, ja o njemu nisam. Ja njegovu porodicu nisam komentarisao, ni vređao sestru. Ja ću ga ugostiti, neka dođe da mi drži suncobran kada legnem. Čovek nije svestan svoje nesvesti. On je gradio sliku da je on neki milioner. Ti medijsku sliku možeš da stvoriš, zavisi koliki prostor imaš u medijima. Glumi milionera u fejk adidas trenerci, to kod mene ne može. Svoje roditelje je uvukao u svu tu priču. Najveća je katastrofa kada se roditelji u sve to upetljaju. Moji roditelji se nisu spuštali na taj nivo i nisu uspeli da se uvuku u tu priču. Kada gledaš njenu proodicu, ona i njen otac su u medijima. Ona je pozvana da se čereči, skiči i pravi skandale. Izgledala je kao Frankenštajn. Taj momak nije svetsan šta njega napolju čeka. Mene je zvao jedan dečko iz Beograda i rekao da ga ja mogu spasiti ili da ide u zatvor.

- Ja sam svima sve ispričao šta ide unapred. Ti ljudi su bili gledani i nebitni dok se nisu očešali o mene. Ona će uvideti da ne može provoditi vreme u mom društu. Žena mi je napravila materijalnu i finansijsku štetu. Ja sedim sa društvom u lokalu i ona samo bane. Uvek neka frka. Ljudi me napadnu što sam je zvao, ali ja im kažem da ona sama bane. Da je sada vidim nekoliko kilometara od mog grada, ja bih zvao policiju i da tražim zabranu prilasku. Znam šta mi sledi za 10 dana. Sada kad ona izađe ja ne mogu da znam šta će njoj bolesnoj da padne na pamet. Sramota je uopšte imati sa tim ljudima obračune. Advokatica mi je rekla da ako krene da me intezivno zove da menjam broj.

- Ja sam njoj došao tako, ona može da ide okolo, ali ja sam joj centar sveta. Ja se nadam da je to sada Asmin. Daj Bože da je trudna. Šta je njoj da ona ode na abortus? Ona trudna do zuba i sa Takijem na buvljaku prodaju baterije. Frajer je na kontu lude, nemoralne ćerke. Sad je to eskaliralo, da više to nije smešno. Uvek su ti ludaci zanimljivi. Ona sada više nije ni simpatična, negledljivo.

- Ja njega razumem. On se našao u neobranom grožđu. Sad kad je doašo u rijaliti, Maja mu je bila najzanimljivija. Budite svoji i budite novi. Evidentno je da je on pratio rijaliti. Da li je moja kopija ili nečija to neka gledaoci procene. Ovo je ništa šta će se njemu dešavati. Ona kada izađe i kada vidi da od mene nema ništa, to je zlo i naopako. Daj Bože da joj u glavi zameni mene. Ne daj Bože ko se s njom i Takijem ulovi. Nema toga što ti možeš njoj uraditi da ona raskine sa tobom.

Autor: Teodora Mladenović